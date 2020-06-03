Экономика
Lenta.ruСпрогнозированы доходы россиян в этом году
Без антикризисных мер поддержки реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8 процента в годовом выражении. Однако господдержка населения может уменьшить это падение на 3,8 процента, спрогнозировали эксперты.
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Россияне во втором квартале в любом случае потеряют 1/5 доходов: ВШЭ
Агентство новостей розничной торговливчера в 07:20
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Происшествия
СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании
Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия вчера в 08:33
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru 01:52
Общество
Врач сравнила российские и иностранные тест-системы на коронавирус
Российские и зарубежные тесты для диагностирования COVID-19 и на наличие антител совершенно сопоставимы, заявила в среду, 3 июня, в интервью «РИА Новости» заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
Известия вчера в 23:39
Общество
Обозначены сроки начала вакцинации от коронавируса в России
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал сроки начала вакцинации от коронавирусной инфекции в стране.
Peterburg2.ru вчера в 15:36
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Экономика
В Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию
В Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию. С заявлением выступил сенатор Владимир Кравченко.
Piter.tv вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Политика
В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России
Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России не имеет никаких перспектив, это очередная имитация активности со стороны Киева вместо того, чтобы серьезно заняться выполнением минских соглашений, сказал РИА Новости источник в МИД РФ.
РИА Новости вчера в 03:24
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
Экономика
Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов
Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.
Известия вчера в 19:40
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
Общество
Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы
В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
BFM.ru вчера в 00:54
Интернет
В Facebook появилась возможность скрывать старые публикации
В социальной сети Facebook появилась возможность скрывать старые публикации. Об этом сообщается на сайте компании.
РЕН ТВ 01:48
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Наука
Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни
Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник вчера в 12:55
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Экономика
Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»
При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Париже
В Париже несогласованная акция протеста против полицейского насилия переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, сообщает префектура полиции города.
Взгляд.ру вчера в 16:28
Гаджеты
Microsoft нашла 9 уязвимостей в Windows 10 May 2020 Update
Еще одна проблема связана с ошибками в системе, которые приводят к перезагрузкам на Microsoft Surface Pro 7 и Surface Laptop 3. В связи с этим, чтобы снизить число негативных откликов до момента устранения проблем Microsoft ограничила доступность Windows 10 May 2020 Update через Центр обновления Windows.
TechFusion вчера в 03:25
Армия и оружие
Киев заявил о незаконности задержания военного ВСУ в российском Крыму
Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 17:14