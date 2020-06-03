Без антикризисных мер поддержки реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8 процента в годовом выражении. Однако господдержка населения может уменьшить это падение на 3,8 процента, спрогнозировали эксперты.

Спрогнозированы доходы россиян в этом году

Происшествия В Красноярске пропал шестилетний мальчик В Красноярске полицейские разыскивают ребенка, потерявшегося во вторник вечером в Ленинском районе города. 5

Происшествия В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего. 13

Политика Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению Президент РФ Владимир Путин поручил минздраву возобновить оказание плановой, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению. 778

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 373

Экономика Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а на электроэнергию — на 1%. 4

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,8K

Общество Немецкий фотограф рассказал о магии россиян В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.

Общество Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 218

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,5K

Армия и оружие Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара» Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара-А5", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. 5

Здоровье Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди. 3

Общество Названы российские регионы, которые ожидает жаркий июнь Синоптик не исключает возможность, что в июне на Европейской территории страны будет несколько жарких периодов, когда температура поднимется на 5-6 градусов выше нормы. 696

Авто Продажи машин в автосалонах Подмосковья выросли в два раза По словам руководителя отдела продаж «Автомира» Михаила Маракушева, подмосковные дилерские центры на прошлой неделе вдвое увеличили продажи в сравнении с тем же периодом апреля, когда коммуницировать с клиентами можно было только в режиме онлайн. 7

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса Россию в 2020 – 2021 годах могут покинуть около 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.

Шоу-бизнес Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.

Здоровье В Якутии обнаружено 98 новых случаев заболевания коронавирусом 70% заболеваемости приходится от 18 до 50 лет. 28% протекают бессимптомно, 55% средней степени тяжести, 2% в тяжелом состоянии.

Происшествия В Южно-Сахалинске бухгалтер перевела мошенникам 800 тысяч рублей Мошенники смогли обмануть бухгалтера и похитить с ее счета более 800 тысяч рублей.