Экономика
Lenta.ruСпрогнозированы доходы россиян в этом году
Без антикризисных мер поддержки реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8 процента в годовом выражении. Однако господдержка населения может уменьшить это падение на 3,8 процента, спрогнозировали эксперты.
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Россияне во втором квартале в любом случае потеряют 1/5 доходов: ВШЭ
Агентство новостей розничной торговливчера в 07:20
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В хирургическом отделении красноярского краевого онкодиспансера выявили пациента с коронавирусом.
ТВ-Енисей вчера в 23:39
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В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Президент РФ Владимир Путин поручил минздраву возобновить оказание плановой, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.
TatCenter 01 июня в 09:38
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В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
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В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:08
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Кемерово, 3 июня 2020, 07:21 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявлены в семи населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:21
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Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России
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В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
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Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат
36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий».
Известия вчера в 17:30
Общество
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
РИА Новости вчера в 20:43
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Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
Российская газета 01 июня в 06:56
Армия и оружие
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара-А5", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 19:59
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01 июня в 11:24
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета вчера в 01:24
Здоровье
Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью
Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
Общество
Названы российские регионы, которые ожидает жаркий июнь
Синоптик не исключает возможность, что в июне на Европейской территории страны будет несколько жарких периодов, когда температура поднимется на 5-6 градусов выше нормы.
Pressa40 вчера в 06:32
Авто
Продажи машин в автосалонах Подмосковья выросли в два раза
По словам руководителя отдела продаж «Автомира» Михаила Маракушева, подмосковные дилерские центры на прошлой неделе вдвое увеличили продажи в сравнении с тем же периодом апреля, когда коммуницировать с клиентами можно было только в режиме онлайн.
Автоновости дня вчера в 03:22
Армия и оружие
Уничтожение сирийского Т-72 в Дамаске попало на видео
В распоряжении ресурса Avia.pro оказалась видеозапись, опубликованная боевиками одной из сирийских террористических группировок, на которой запечатлено уничтожение сирийского танка Т-72 в Дамаске.
Avia.pro вчера в 18:36
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах могут покинуть около 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Здоровье
За сутки 70 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Во вторник, 2 июня оперштаб сообщил о регистрации еще 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена
Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.
Woman.ru 01 июня в 12:53
Здоровье
В Якутии обнаружено 98 новых случаев заболевания коронавирусом
70% заболеваемости приходится от 18 до 50 лет. 28% протекают бессимптомно, 55% средней степени тяжести, 2% в тяжелом состоянии.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:17
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В Южно-Сахалинске бухгалтер перевела мошенникам 800 тысяч рублей
Мошенники смогли обмануть бухгалтера и похитить с ее счета более 800 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо вчера в 23:51
Общество
Врач отметил снижение активности коронавируса
Коронавирус нового типа начинает терять свою активность. Об этом сообщил главный врач миланской клиники Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо.
Народные новости 01 июня в 07:55