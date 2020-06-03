Экономика
Lenta.ruСпрогнозированы доходы россиян в этом году
Без антикризисных мер поддержки реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8 процента в годовом выражении. Однако господдержка населения может уменьшить это падение на 3,8 процента, спрогнозировали эксперты.
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Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).РБКвчера в 17:00
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Россияне во втором квартале в любом случае потеряют 1/5 доходов: ВШЭ
Агентство новостей розничной торговливчера в 07:20
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
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Экономика
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Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Минобороны США перебросило около 1,6 тыс. солдат в окрестности Вашингтона на фоне массовых протестов и погромов.
Газета.Ru 02:49
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