с чего всё началось

Без антикризисных мер поддержки реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8 процента в годовом выражении. Однако господдержка населения может уменьшить это падение на 3,8 процента, спрогнозировали эксперты.

Спрогнозированы доходы россиян в этом году

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