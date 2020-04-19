Коронавирус
Lenta.ruСпрогнозированы новые привычки туристов после пандемии коронавируса
Привычки путешественников могут измениться, когда пандемия коронавируса закончится. Об этом профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма рассказал РИА Новости.
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Пандемия коронавирусной инфекции может изменить некоторые привычки путешественников: к примеру, люди могут быть готовы платить больше за место в малолюдном транспорте даже после того, как ситуация нормализуется, поделился с РИА Новости мнением профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма.РИА Новостивчера в 21:06
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