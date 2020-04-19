Пандемия коронавирусной инфекции может изменить некоторые привычки путешественников: к примеру, люди могут быть готовы платить больше за место в малолюдном транспорте даже после того, как ситуация нормализуется, поделился с РИА Новости мнением профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма.

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Привычки путешественников могут измениться, когда пандемия коронавируса закончится. Об этом профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма рассказал РИА Новости.

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