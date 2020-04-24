Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Аналитики утверждают, что этих средств достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. При этом, если цена Urals достигнет 30 долларов за баррель, то срок исчерпания резервов будет ближе к шести годам.
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Эксперты назвали сроки исчерпания резервов России

Московский Комсомолецвчера в 23:28

Deutsche Bank ожидает исчерпания ФНБ через два года при цене Urals в $15

Коммерсантъвчера в 22:26

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБКвчера в 17:00

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Lenta.ruвчера в 22:06

«Через два года»: в Deutsche Bank высчитали, когда обнулится ФНБ

News.ruвчера в 20:12

В Deutsche Bank считают, что при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит только на два года

ТАССвчера в 20:08

Ликвидных ресурсов ФНБ может хватить на два года при $15-ти за барр. российской нефти Urals

Эхо Москвывчера в 22:06
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Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости вчера в 07:54
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Продукты, которые бодрят не хуже кофе

Фрукты богаты бором, который тоже насыщает организм бодростью. Съедайте с утра хотя бы один плод, чтобы отказаться от вредного кофе.
Говорит Уфа 21 апреля в 01:14
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Общество

Первый пациент с коронавирусом скончался в Самарской области

В Самарской области умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус.
Известия вчера в 15:11
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Футбол

«Шахтёр» ищет трёх тренеров, зарплата – от тысячи рублей

Солигорский «Шахтёр» приступил к поискам трёх тренеров.
Metaratings вчера в 13:49
Киберспорт

На один крупный киберспортивный клуб станет меньше. Люди указывают на Winstrike и Gambit

Люди разделились на два лагеря — одни считают, что Сергей говорит про Winstrike, другие указывают на Gambit.
Чемпионат вчера в 22:51
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Приморье достигло 220

В среду власти региона информировали, что крупный - групповой - очаг инфицирования отмечен в этом медучреждении, COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек - сотрудники больницы.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Российские дипломаты нашли половину из застрявших в США школьников

Российским дипломатам удалось отыскать только 42 школьников, ранее застрявших на территории США, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:30
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru вчера в 03:48
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Политика

Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru вчера в 17:01
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Происшествия

Президентское кадетское училище загорелось в Кузбассе

Сильное задымление наблюдается в здании кадетского корпуса в Кемерове.
Тайга.инфо вчера в 23:51
Экономика

Товары, купленные во время применения ЕНВД, теперь можно учитывать после перехода на упрощенку

Организации и индивидуальные предприниматели, которые до перехода на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, применяли систему налогообложения в виде ЕНВД или ПСН, теперь вправе учитывать расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных до перехода на упрощенку.
ИА Клерк.Ру вчера в 11:29
Технологии

В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5»

Колмыков пояснил, что "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ" сможет при запуске с космодрома Байконур вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тысячи килограммов, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, до 5 тысяч килограммов.
РИА Новости вчера в 20:10
Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:12
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Происшествия

Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока

23 апреля авиарейсом Бангкок – Новосибирск прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, 29 из них – жители Алтайского края, информирует региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
АМИТЕЛ вчера в 22:25
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Культура

Вассерман пожалел о пожизненном отказе от секса

Вассерман отметил, это обещание он дал в юности.
Lenta.ru вчера в 23:02
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Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
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Футбол

Игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Официальный сайт "Монпелье" сообщил о том, что один из игроков клуба находится в реанимации больницы Монпелье из-за проблем с дыханием и пищеварительной системой.
Soccer.ru вчера в 18:57
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Происшествия

В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку

Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
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Кино

В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»

Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
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Политика

Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствует действительности, он надеется, что так оно и есть.
РИА Новости вчера в 19:19
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Транспорт

РЖД ввели новые правила покупки билетов

Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда вчера в 02:36
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Экономика

Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
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Шоу-бизнес

Марат Башаров показал видеозапись скандала с бывшей женой

За несколько дней до выхода программы в эфир, актер в своем блоге зачем-то опубликовал видеозапись, на которой запечатлен скандал с его бывшей женой Елизаветой Круцко.
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Армия и оружие

На Донбассе погиб горный штурмовик ВСУ

Rusvesna.su вчера в 15:39
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