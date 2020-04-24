Экономика
Lenta.ruСпрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Аналитики утверждают, что этих средств достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. При этом, если цена Urals достигнет 30 долларов за баррель, то срок исчерпания резервов будет ближе к шести годам.
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Ликвидных ресурсов ФНБ может хватить на два года при $15-ти за барр. российской нефти Urals
Эхо Москвывчера в 22:06
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Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости вчера в 07:54
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Наука
Продукты, которые бодрят не хуже кофе
Фрукты богаты бором, который тоже насыщает организм бодростью. Съедайте с утра хотя бы один плод, чтобы отказаться от вредного кофе.
Говорит Уфа 21 апреля в 01:14
Общество
Первый пациент с коронавирусом скончался в Самарской области
В Самарской области умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус.
Известия вчера в 15:11
Футбол
«Шахтёр» ищет трёх тренеров, зарплата – от тысячи рублей
Солигорский «Шахтёр» приступил к поискам трёх тренеров.
Metaratings вчера в 13:49
Киберспорт
На один крупный киберспортивный клуб станет меньше. Люди указывают на Winstrike и Gambit
Люди разделились на два лагеря — одни считают, что Сергей говорит про Winstrike, другие указывают на Gambit.
Чемпионат вчера в 22:51
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Приморье достигло 220
В среду власти региона информировали, что крупный - групповой - очаг инфицирования отмечен в этом медучреждении, COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек - сотрудники больницы.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика
Российские дипломаты нашли половину из застрявших в США школьников
Российским дипломатам удалось отыскать только 42 школьников, ранее застрявших на территории США, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:30
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru вчера в 03:48
Политика
Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
Происшествия
Президентское кадетское училище загорелось в Кузбассе
Сильное задымление наблюдается в здании кадетского корпуса в Кемерове.
Тайга.инфо вчера в 23:51
Экономика
Товары, купленные во время применения ЕНВД, теперь можно учитывать после перехода на упрощенку
Организации и индивидуальные предприниматели, которые до перехода на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, применяли систему налогообложения в виде ЕНВД или ПСН, теперь вправе учитывать расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных до перехода на упрощенку.
ИА Клерк.Ру вчера в 11:29
Технологии
В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5»
Колмыков пояснил, что "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ" сможет при запуске с космодрома Байконур вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тысячи килограммов, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, до 5 тысяч килограммов.
РИА Новости вчера в 20:10
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:12
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Происшествия
Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока
23 апреля авиарейсом Бангкок – Новосибирск прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, 29 из них – жители Алтайского края, информирует региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
АМИТЕЛ вчера в 22:25
Культура
Вассерман пожалел о пожизненном отказе от секса
Вассерман отметил, это обещание он дал в юности.
Lenta.ru вчера в 23:02
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
Футбол
Игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса
Официальный сайт "Монпелье" сообщил о том, что один из игроков клуба находится в реанимации больницы Монпелье из-за проблем с дыханием и пищеварительной системой.
Soccer.ru вчера в 18:57
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
Кино
В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»
Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Политика
Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствует действительности, он надеется, что так оно и есть.
РИА Новости вчера в 19:19
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда вчера в 02:36
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Марат Башаров показал видеозапись скандала с бывшей женой
За несколько дней до выхода программы в эфир, актер в своем блоге зачем-то опубликовал видеозапись, на которой запечатлен скандал с его бывшей женой Елизаветой Круцко.
Uznayvse.ru вчера в 07:26
Армия и оружие
На Донбассе погиб горный штурмовик ВСУ
Rusvesna.su вчера в 15:39