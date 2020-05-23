Коронавирус
Lenta.ruСпрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследователей из Сингапурского университета технологии и дизайна. По их мнению, мир сможет избавиться от заболевания к декабрю этого года.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
По их мнению, в США инфекцию удастся укротить только к сентябрю, однако сами исследователи призывают не опираться на их выводы при принятии решений о смягчения ограничительных мер, так как они могут быть не точными, сообщает газета New York Post.ТК Звездавчера в 19:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук ответила на замечания поклонников о постаревшем лице
Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru вчера в 17:47
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru вчера в 02:13
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
Общество
Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам
Интерфакс вчера в 14:16
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Футбол
17-летний француз отстранен от футбола на 12 лет
В феврале прошлого года 17-летний француз напал на рефери во время матча против «Вильяре».
Спорт-Экспресс вчера в 20:40
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Гаджеты
В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion +
В апреле стало известно, что Motorola представит два новых смартфона в конце второго квартала 2020 года, получившие название One Fusion и One Fusion .
NewInform вчера в 07:53
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018
Metaratings вчера в 06:09
Здоровье
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Общество
Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Технологии
Под гнётом санкций Huawei рассчитывает на процессоры MediaTek и UNISOC
Источник изображения: Reuters Nikkei Asian Review со ссылкой на информированные источники сообщает, что существующий план Huawei Technologies подразумевает замещение процессоров HiSilicon собственной разработки на готовые решения MediaTek и UNISOC.
3DNews 22 мая в 02:24
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru вчера в 15:55
Общество
В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими бизнесменами
Спецборт доставил из Китая в Екатеринбург 20 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
ТАСС 01:34
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 22 мая в 04:29
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс вчера в 11:17
Здоровье
В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус
Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:17
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Происшествия
В Новосибирской области выявили 81 новый случай коронавируса
По данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 81 случай коронавируса.
RuNews24.ru 00:20
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку
В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Коммерсантъ вчера в 18:25
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Армия и оружие
Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска
Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда 22 мая в 11:01
Армия и оружие
Донбасс сегодня: коррупция и мародерство захлестнули ВСУ, местные жители дают отпор бойцам
Украинская армия собирает спонсорскую помощь для борьбы с коронавирусом. Личный состав бригад ВСУ грабит местных жителей зоны ООС.
ФАН вчера в 10:02