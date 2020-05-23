с чего всё началось

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследователей из Сингапурского университета технологии и дизайна. По их мнению, мир сможет избавиться от заболевания к декабрю этого года.

Шоу-бизнес Пригожин ответил на критику Шнурова Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее. 175

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 513

Футбол 17-летний француз отстранен от футбола на 12 лет В феврале прошлого года 17-летний француз напал на рефери во время матча против «Вильяре».

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Гаджеты В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion + В апреле стало известно, что Motorola представит два новых смартфона в конце второго квартала 2020 года, получившие название One Fusion и One Fusion .

Здоровье Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 565

Общество Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 226

Технологии Под гнётом санкций Huawei рассчитывает на процессоры MediaTek и UNISOC Источник изображения: Reuters Nikkei Asian Review со ссылкой на информированные источники сообщает, что существующий план Huawei Technologies подразумевает замещение процессоров HiSilicon собственной разработки на готовые решения MediaTek и UNISOC. 1

Экономика Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. 134

Общество В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими бизнесменами Спецборт доставил из Китая в Екатеринбург 20 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины. 1

Армия и оружие Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей. 38

Происшествия В Новосибирской области выявили 81 новый случай коронавируса По данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 81 случай коронавируса. 17

Общество В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца. 257

Политика В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот. 119