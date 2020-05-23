Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследователей из Сингапурского университета технологии и дизайна. По их мнению, мир сможет избавиться от заболевания к декабрю этого года.
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с чего всё началось
По их мнению, в США инфекцию удастся укротить только к сентябрю, однако сами исследователи призывают не опираться на их выводы при принятии решений о смягчения ограничительных мер, так как они могут быть не точными, сообщает
 газета New York Post.
ТК Звездавчера в 19:42

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Назвали сроки завершения пандемии в мире: лета можно не ждать

Московский Комсомолецвчера в 23:40

Учёные выяснили, когда весь мир победит коронавирус

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Эксперты спрогнозировали сроки окончания пандемии в мире

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Названы сроки завершения пандемии в мире. Лета можно не ждать

URA.Ruвчера в 15:36

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Lenta.ruвчера в 14:55
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук ответила на замечания поклонников о постаревшем лице

Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru вчера в 17:47
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Происшествия

Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru вчера в 02:13
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
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Общество

Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Интерфакс вчера в 14:16
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Футбол

17-летний француз отстранен от футбола на 12 лет

В феврале прошлого года 17-летний француз напал на рефери во время матча против «Вильяре».
Спорт-Экспресс вчера в 20:40
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Гаджеты

В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion +

В апреле стало известно, что Motorola представит два новых смартфона в конце второго квартала 2020 года, получившие название One Fusion и One Fusion .
NewInform вчера в 07:53
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018

Metaratings вчера в 06:09
Здоровье

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
2,7K
Общество

Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
226
Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
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Технологии

Под гнётом санкций Huawei рассчитывает на процессоры MediaTek и UNISOC

Источник изображения: Reuters Nikkei Asian Review со ссылкой на информированные источники сообщает, что существующий план Huawei Technologies подразумевает замещение процессоров HiSilicon собственной разработки на готовые решения MediaTek и UNISOC.
3DNews 22 мая в 02:24
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Экономика

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Общество

Илон Маск заявил о любви к русскому языку

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru вчера в 15:55
15
Общество

В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими бизнесменами

Спецборт доставил из Китая в Екатеринбург 20 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
ТАСС 01:34
1
Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 22 мая в 04:29
38
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Интерфакс вчера в 11:17
8
Здоровье

В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус

Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:17
20
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Коммерсантъ вчера в 23:32
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 81 новый случай коронавируса

По данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 81 случай коронавируса.
RuNews24.ru 00:20
17
Происшествия

В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку

В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 14:22
15
Общество

В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве

Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
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Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Коммерсантъ вчера в 18:25
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Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
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Армия и оружие

Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска

Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда 22 мая в 11:01
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Армия и оружие

Донбасс сегодня: коррупция и мародерство захлестнули ВСУ, местные жители дают отпор бойцам

Украинская армия собирает спонсорскую помощь для борьбы с коронавирусом. Личный состав бригад ВСУ грабит местных жителей зоны ООС.
ФАН вчера в 10:02
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