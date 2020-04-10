Экономика
РосбалтСпрогнозированы сроки восстановления экономики России
Аналитики международной консалтинговой компании McKinsey & Company прогнозируют, что российская экономика сократится на 3,8% по итогам нынешнего года, и это в лучшем случае, а в худшем — на 10,2%.
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с чего всё началось
В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года. В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.РБК10 апреля в 01:00
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Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Экономика
Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%.
Газета.Ru 10:58
Общество
Кадыров придумал наказание для нарушителей самоизоляции
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять людей, нарушающих режим изоляции, на сельскохозяйственные работы.
Профиль 10:11
Общество
ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса
«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».
РБК 11:29
Политика
Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившейся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.
ТАСС 08:57
Общество
РЖД отменит ещё 32 поезда дальнего следования
«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — указано в сообщении.
RT на русском 11:28
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Общество
Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками
Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
Вести.Ru 10:42
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Православные христиане 12 апреля отмечают Вход Господень в Иерусалим.
МордовМедиа 06:38
Здоровье
Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля — Ляшко
Киев, 12 апреля 2020, 15:03 — REGNUM Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 08:03
Наука
Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи
Индикатор 09 апреля в 12:01
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
Общество
В Москве 3,5 млн человек в пятницу надолго выходили из дома
Сотовые операторы столицы поделились статистикой: в пятницу, 10 апреля, 3,5 миллиона москвичей днем выходили из дома более чем на 6 часов.
Российская газета 08:05
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Политика
Песков рассказал об интенсивной работе Путина в дистанционном режиме
Российская газета 07:43
Авто
Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land Cruiser
На первое место специалисты издания «Версия» поставили ГАЗ-3106 «Атаман-2». Первый прототип внедорожника был представлен в 1999 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:26
Общество
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного
Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости вчера в 13:30
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Экономика
Новак: рынок нефти погрузился в кризис до конца года
Негативные настроения на мировом рынке нефти сохранятся до конца 2020 года, считает глава Минэнерго России Александр Новак.
News.ru 11:11
Общество
Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
Говорит Москва 10 апреля в 13:02
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Технологии
Поставки персональных компьютеров в первом квартале упали на 8%
По оценкам экспертов Canalys, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года поставки персональных компьютеров сократились на 8%. В отчёте отмечается, что вспышка коронавируса привела к повышению спроса на компьютеры, так как многие предприятия были вынуждены организовать рабочий процесс в удалённом режиме.
REGNUM 00:27
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16