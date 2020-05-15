Почти половина руководителей российских компаний ожидает, что восстановление экономики РФ после ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, займет больше года, 27% рассчитывают на шесть месяцев-год, говорится в исследовании EY "Как COVID-19 меняет российский бизнес?", которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Почти половина руководителей российских компаний ожидает, что восстановление экономики РФ после ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, займет больше года. Такие оценки приводятся в исследовании компании EY.

Происшествия Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства «Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении. 104

Энергетика Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии. 52

Политика РФ предложила США сотрудничать по вопросам, вызывающим обеспокоенность Россия предложила США сотрудничать во избежание обвинений во вмешательстве в выборы, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 80

Общество Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию Главный санитарный врач Еврейской автономной области Павел Копылов предписал уйти на самоизоляцию врио главы региона Ростиславу Гольдштейну, мэру Биробиджана Александру Головатому и другим участникам регионального оперативного штаба, так как у одного из членов штаба нашли COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Общество Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.

Армия и оружие 65 лет назад был подписан Варшавский договор 14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор. 1

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 685

Общество Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса. 423

Общество В Кузбассе проверят жалобы медиков на нехватку средств защиты В областном минздраве сообщили, что в начале мая 27 медикам за помощь пациентам с опасным диагнозом выплачено в общей сложности 667,4 тысячи рублей региональных стимулирующих надбавок к мартовской зарплате. 9

Экономика Barrick Gold продала последний актив в России Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.

Игры Показаны 18 минут геймплея Ghost of Tsushima Действие Ghost of Tsushima будет проходить в открытом мире, где игроку придется помогать обездоленным и, конечно же, превращать врага в рубленую капусту с помощью остро заточенной катаны и кодекса чести. 1

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 1,7K

Шоу-бизнес Беременная Кэти Перри снялась обнаженной для нового клипа «Daisies» Для клипа Кэти снялась на природе и появилась в легком белом платье — а позже сняла его, чтобы позировать обнаженной.

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Общество В России зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки За последние сутки в России умерли 113 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Авто Новая Chevrolet Niva официально стала Lada Niva Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта. 17

Общество Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости". 2,2K