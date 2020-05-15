Экономика
РосбалтСпрогнозированы сроки восстановления российской экономики
Почти половина руководителей российских компаний ожидает, что восстановление экономики РФ после ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, займет больше года. Такие оценки приводятся в исследовании компании EY.
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с чего всё началось
Почти половина руководителей российских компаний ожидает, что восстановление экономики РФ после ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, займет больше года, 27% рассчитывают на шесть месяцев-год, говорится в исследовании EY "Как COVID-19 меняет российский бизнес?", которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:46
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