Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»
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Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»
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Строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть завершено в первом квартале 2021 года. Такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Московским комсомольцем».В источнике
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Если бы «Газпром» или оператор проекта Nord Stream 2 не собирались задействовать в строительстве «Фортуну», то почему она почти полтора года простояла в немецком порту Мукран, где располагается основной логистический центр и хранится оборудование, необходимое для завершения СП-2.
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В России спрогнозировали сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
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