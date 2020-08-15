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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть завершено в первом квартале 2021 года. Такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Московским комсомольцем».В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, в какие сроки Россия достроит «Северный поток - 2»

Если бы «Газпром» или оператор проекта Nord Stream 2 не собирались задействовать в строительстве «Фортуну», то почему она почти полтора года простояла в немецком порту Мукран, где располагается основной логистический центр и хранится оборудование, необходимое для завершения СП-2.
Московский Комсомолецвчера в 08:31
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Газета.Ru

Эксперты предположили сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 16:26
РИА Новости

Названы вероятные сроки достройки «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 11:21
ФАН

Эксперты называли сроки достройки «Северного потока — 2»

ФАНвчера в 12:49
Национальная служба новостей

В России спрогнозировали сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Национальная служба новостейвчера в 11:59
News.ru

Эксперты назвали примерный срок завершения «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 11:58
Lenta.ru

Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 15:35
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, в какие сроки Россия достроит «Северный поток - 2»

Московский Комсомолецвчера в 08:31

Бюллетени сожжены. Штаб Тихановской выступил против пересчета голосов

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не намерен соглашаться на предложение пересчета голосов или второго тура выборов, заявила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина 15 августа в эфире «Эхо Москвы».
ИА Красная Веснавчера в 13:21
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Глава ЦИК Белоруссии признала запись видео Тихановской из ее кабинета

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина признала, что Светлана Тихановская, кандидат в президенты республики, записывала своё видеообращение к жителям страны из её кабинета в ЦИК.
Общественная служба новостей14 августа в 14:26
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