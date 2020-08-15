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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть завершено в первом квартале 2021 года. Такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Московским комсомольцем».В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, в какие сроки Россия достроит «Северный поток - 2»

Если бы «Газпром» или оператор проекта Nord Stream 2 не собирались задействовать в строительстве «Фортуну», то почему она почти полтора года простояла в немецком порту Мукран, где располагается основной логистический центр и хранится оборудование, необходимое для завершения СП-2.
Московский Комсомолецвчера в 08:31
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Газета.Ru

Эксперты предположили сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 16:26
Lenta.ru

Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 15:35
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, в какие сроки Россия достроит «Северный поток - 2»

Московский Комсомолецвчера в 08:31
Национальная служба новостей

В России спрогнозировали сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Национальная служба новостейвчера в 11:59
News.ru

Эксперты назвали примерный срок завершения «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 11:58
РИА Новости

Названы вероятные сроки достройки «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 11:21
ФАН

Эксперты называли сроки достройки «Северного потока — 2»

ФАНвчера в 12:49

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Польша грандиозно отпраздновала победу в советско-польской войне

Напомним, Варшавская битва 13–25 августа 1920 года является частью советско-польской войны 1919–1921 гг. Во время войны большевиков с белогвардейцами, власти Польши, воспользовавшись моментом, решили захватить земли Украины и Белоруссии, чтобы восстановить Польшу в границах Речи Посполитой.
ИА Красная Весна02:38
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Пилот «Формулы-2» получил перелом позвонка во время гонки в Барселоне

Индонезийский пилот Шон Гелаэль из команды DAMS получил перелом позвонка во время первой гонки "Формулы-2" в Барселоне в субботу, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости03:38

В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

На площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, с разницей в два часа анонсировано два митинга: один проведут сторонники действующего президента Александра Лукашенко, объявившего о своей победе на выборах 9 августа, другой — несогласные с официальными результатами голосования.
Коммерсантъ22:33
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США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай

Во время приватизации в 1990-х предприятие оказалось под контролем генерального директора Александра Богуслаева, который его сумел сохранить, ориентировав преимущественно на поставки в Россию и частично в Азию (КНР, Индия).
РИА Новости01:00
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