Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Смотрите также
Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
В России выпустили первую партию вакцины против коронавируса
Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Трамп допустил введение запрета на работу Alibaba в США
В Польше Валерий Цепкало встретится с американскими политиками
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Умер брат президента США Роберт Трамп
Забеременевшая в 13 лет школьница из Железногорска родила девочку
В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
В Польше Валерий Цепкало встретится с американскими политиками
Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
Умер брат президента США Роберт Трамп
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов
Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов
Строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть завершено в первом квартале 2021 года. Такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Московским комсомольцем».В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, в какие сроки Россия достроит «Северный поток - 2»
Если бы «Газпром» или оператор проекта Nord Stream 2 не собирались задействовать в строительстве «Фортуну», то почему она почти полтора года простояла в немецком порту Мукран, где располагается основной логистический центр и хранится оборудование, необходимое для завершения СП-2.
Московский Комсомолецвчера в 08:31
Подробнее о событии
Эксперты рассказали, в какие сроки Россия достроит «Северный поток - 2»
Московский Комсомолецвчера в 08:31
В России спрогнозировали сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
Национальная служба новостейвчера в 11:59