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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть завершено в первом квартале 2021 года. Такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Московским комсомольцем».В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, в какие сроки Россия достроит «Северный поток - 2»

Если бы «Газпром» или оператор проекта Nord Stream 2 не собирались задействовать в строительстве «Фортуну», то почему она почти полтора года простояла в немецком порту Мукран, где располагается основной логистический центр и хранится оборудование, необходимое для завершения СП-2.
Московский Комсомолецвчера в 08:31
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперты предположили сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 16:26
РИА Новости

Названы вероятные сроки достройки «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 11:21
ФАН

Эксперты называли сроки достройки «Северного потока — 2»

ФАНвчера в 12:49
Национальная служба новостей

В России спрогнозировали сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Национальная служба новостейвчера в 11:59
News.ru

Эксперты назвали примерный срок завершения «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 11:58
Lenta.ru

Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 15:35
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, в какие сроки Россия достроит «Северный поток - 2»

Московский Комсомолецвчера в 08:31

Скрывающийся в Киеве Цепкало объявлен в розыск в России

Российская Федерация объявила в межгосударственный розыск незарегистрированного кандидата на должность президента Белоруссии Валерия Цепкало, в отношении которого на родине заведено уголовное дело о взятке.
Российский Диалогвчера в 11:38
2

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известиявчера в 17:27
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Лукашенко отметил, что у него состоялся обстоятельный разговор с российским президентом о ситуации в Белоруссии и добавил, что был удивлен тем, что Путин прекрасно был осведомлен о происходящем в республике.
Известия20:25
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Экс-глава отделения Центробанка по Забайкалью успел заработать 14,1 млн р. за 2019 г

Бывший управляющий отделения Центрального банка России в Забайкальском крае Сергей Калугин успел перед уходом задекларировать доход в 14,1 миллиона рублей — доход вырос на 2 миллиона за год, декларация о доходах опубликована на сайте Центробанка.
Чита.Рувчера в 05:07
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На крупном воронежском предприятии коронавирусом заболели 254 человека

По состоянию на 13 августа в Воронежском центре ракетного двигателестроения коронавирус выявили в общей сложности у 254 человек, в том числе у 10 сотрудников – за минувшую неделю.
Обозреватель Врнвчера в 10:41
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Ницой пожаловалась на «развращение» молодых украинцев русским языком

Попутно в эфире "4 канала" писательница обругала артистов за их нежелание встать в позу и отказаться от русского языка, Украинка Ницой известна скандальными высказываниями на тему русского языка.
Вести.Ruвчера в 10:01
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В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с коронавирусом

«В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - уточнили в оперативном штабе.
Московский Комсомолецвчера в 16:35
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