Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Смотрите также
Месси собирается покинуть «Барселону»
Загитова набрала меньше 100 баллов для поступления в ВУЗ
В Петербурге автомобиль сбил инспектора ГИБДД
Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей
Скрывающийся в Киеве Цепкало объявлен в розыск в России
«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США
Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Трамп заявил, что серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Мишустин доложит Путину об инициативах жителей Дальнего Востока
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
В Гренландии не получается остановить ускоренное таяние льдов
В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с коронавирусом
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США
В Раде заявили о готовящемся госперевороте Порошенко
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
Трамп заявил, что серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть завершено в первом квартале 2021 года. Такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Московским комсомольцем».В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, в какие сроки Россия достроит «Северный поток - 2»
Если бы «Газпром» или оператор проекта Nord Stream 2 не собирались задействовать в строительстве «Фортуну», то почему она почти полтора года простояла в немецком порту Мукран, где располагается основной логистический центр и хранится оборудование, необходимое для завершения СП-2.
Московский Комсомолецвчера в 08:31
Подробнее о событии
В России спрогнозировали сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
Национальная служба новостейвчера в 11:59
Эксперты рассказали, в какие сроки Россия достроит «Северный поток - 2»
Московский Комсомолецвчера в 08:31