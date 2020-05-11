Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.

с чего всё началось

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Здоровье В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.

Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 548

Наука Объяснена уязвимость мужчин перед коронавирусом Уязвимость мужчин перед COVID-19 объяснили ученые из Европейского общества кардиологов (ESC), передает РИА Новости в понедельник, 11 мая. 3

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 621

Политика ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне коронавируса Еврокомиссия сделала заявление в понедельник, что странам Евросоюза нужно готовиться к возможной второй волне коронавируса.

Футбол Решение о возобновлении сезона в РПЛ примут до 27 мая Было решено, что 27 мая крайний день, чтобы сделать выбор о продолжении или досрочной остановке турнира.

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС . 444

Здоровье Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом. 731

Футбол Смолов приступил к тренировкам на базе «Сельты» Футболисты «Сельты» возобновили тренировки на базе клуба 11 мая. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Grada de Rio.

Авто Первые Haval H5 появились у дилеров в РФ Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах. 13

Происшествия Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали. 2

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 856

Общество Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова "Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении. 14

Политика В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости. 3

Футбол Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.

Политика Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах. 83

Здоровье Неожиданный рост заболеваемости отмечен в Южной Корее До завершения пандемии пройдет немало времени, однако страх не должен парализовать общество, — об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 31

Авто Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей. 11