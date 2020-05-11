Финансы
Lenta.ruОбозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Российский ЦБ тоже обещал продолжить снижать ключевую ставку, что уже подстегнуло покупки ОФЗ и рубля. Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.Российская газетавчера в 23:00
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Комментарии
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
Здоровье
В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники
Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru вчера в 13:20
Общество
69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки
Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com вчера в 02:40
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Наука
Объяснена уязвимость мужчин перед коронавирусом
Уязвимость мужчин перед COVID-19 объяснили ученые из Европейского общества кардиологов (ESC), передает РИА Новости в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 04:43
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о скором открытии магазинов одежды и обуви
Магазины одежды и обуви в России откроют уже на первом этапе снятия ограничительных мер, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru вчера в 03:17
Музыка
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу.
Пятый канал 09 мая в 11:07
Политика
ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне коронавируса
Еврокомиссия сделала заявление в понедельник, что странам Евросоюза нужно готовиться к возможной второй волне коронавируса.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
Нарушителей самоизоляции в Крыму ищут с вертолета
Полицейские совместно с Росгвардией начали патрулировать территорию Крыма с вертолета, пишет КрымИнформ.
Форпост Севастополь 04:30
Футбол
Решение о возобновлении сезона в РПЛ примут до 27 мая
Было решено, что 27 мая крайний день, чтобы сделать выбор о продолжении или досрочной остановке турнира.
Vprognoze.ru 06:04
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Общество
Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии коронавируса
В Ухане фактически справились с первой волной эпидемии коронавируса, власти уверяют, что делают все, чтобы не допустить второй волны.
Моя Москва.онлайн 02:14
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Футбол
Смолов приступил к тренировкам на базе «Сельты»
Футболисты «Сельты» возобновили тренировки на базе клуба 11 мая. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Grada de Rio.
Матч ТВ 05:56
Авто
Первые Haval H5 появились у дилеров в РФ
Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах.
Автоновости дня 09 мая в 12:49
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова
"Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:20
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Футбол
Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию
Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport 06:25
Политика
Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
Экономика
Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС
Документы не подписаны, но находятся в стадии окончательно согласования.
Эхо Москвы 06:22
Здоровье
Неожиданный рост заболеваемости отмечен в Южной Корее
До завершения пандемии пройдет немало времени, однако страх не должен парализовать общество, — об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Эхо Москвы 05:06
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
Происшествия
В Башкирии мотоциклист обстрелял таксиста у детской площадки
Ранее региональный Ufa1.ru опубликовал видео конфликта во дворе жилого дома рядом с детской площадкой.
РБК 04:40