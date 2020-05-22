Энергетика

Газета.RuГазета.RuСпрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg. Это приведет к волне банкротств в СПГ-индустрии в ближайшие месяцы, уверены эксперты, опрошенные "Газетой.Ru".
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США поставили в Литву 155 тыс. кубометров СПГ

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Покупатели могут отменить до 60% месячных поставок американского СПГ в июле

ПРАЙМвчера в 03:07

Bloomberg: газодобывающие компании США столкнулись с масштабными отказами от поставок

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Европа отказывается от американского газа

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Американский газ оказался не нужен Европе

Lenta.ruвчера в 07:12

Покупатели из Европы и Азии отменят 60% поставок СПГ из США на июль

Вести.Ruвчера в 04:02

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Газета.Ruвчера в 12:15
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Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
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Технологии

Следующее крупное обновление Windows 10 называется Iron (Fe), и скоро начнется его тестирование

В заметке официального блога глобальное обновление Windows 10 образца 2021 года фигурирует под обозначением Iron (Fe).
iXBT.com 03:20
Политика

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
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Технологии

Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс

Российский производитель ZALA Aero, входящий в группу компаний "Калашников", разработал и испытал новый беспилотный комплекс, который способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:21
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Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

REGNUM 02:28
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Происшествия

Появилось видео с места крушения самолёта в Пакистане

Карачи, Пакистан, 22 мая 2020, 13:26 — REGNUM В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета «Пакистанских авиалиний» в Карачи.
REGNUM вчера в 06:26
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Экономика

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
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Культура

Стали известны причины ухода Руби Роуз из «Бэтвумен»

Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 16:54 — REGNUM Австралийская актриса и модель Руби Роуз отказалась от участия в съёмках сериала «Бэтвумен» из-за напряжённого рабочего графика.
REGNUM 21 мая в 09:54
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 21 мая в 09:58
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
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Общество

В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте

Власти Московской области отменили с субботы действие цифровых пропусков для поездок на транспорте, которые были введены 15 апреля для профилактики распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 17:10
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Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции ДНР

Донецк, 23 мая 2020, 10:27 — REGNUM В населённом пункте Крутая Балка погиб военнослужащий Народной милиции ДНР, сообщили 23 мая в пресс-службе оборонного ведомства республики.
REGNUM 03:27
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Общество

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 21 мая в 10:49
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Общество

Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
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Политика

Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
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Общество

В России за сутки умерли 139 человек с COVID-19

В России за последние 24 часа скончались 139 человек, у которых был диагностирован коронавирус, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
РБК 03:44
Футбол

Павел Погребняк заболел коронавирусом

Prognozist вчера в 04:13
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Космос

Стали известны сроки полёта российского модуля на МКС

News.ru вчера в 21:17
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Здоровье

57 новых случаев заражения коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае число зараженных коронавирусом увеличилось на 57 и достигло 1111.
Аргументы и Факты - Алтай 21 мая в 01:34
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Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 13:55
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Общество

В России выявлено 8894 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы вчера в 03:35
Космос

Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса

Отечественные специалисты заметили существенное очищение городской атмосферы в связи с приостановкой работы промышленных предприятий.
SM News вчера в 07:53
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Общество

В России за сутки 8111 человек вылечились от коронавируса

В России за сутки 8111 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:40
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
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Политика

Грызлов заявил о деструктивной позиции Киева по Донбассу

По итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не было принято никаких решений, а Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.
РБК вчера в 19:20
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Экономика

Доля расходов россиян на покупку продуктов достигла рекордного уровня

Расходы средней российской семьи на продукты питания в апреле составили 46% от всех ее расходов, показал Food Index, который рассчитывает исследовательский холдинг «Ромир».
Forbes вчера в 15:39
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Здоровье

Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
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Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости вчера в 06:18
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