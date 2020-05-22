Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg. Это приведет к волне банкротств в СПГ-индустрии в ближайшие месяцы, уверены эксперты, опрошенные "Газетой.Ru".

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

Армия и оружие Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24». 115

Общество Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице. 56

Общество Министр финансов Франции: «Renault может исчезнуть» Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в пятницу, что компания Renault вполне может и исчезнуть, если в ближайшее время не получит помощь, чтобы справиться с последствиями пандемии. 5

Шоу-бизнес Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче» В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче». 15

Общество В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами "С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram. 60

Происшествия Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой. 4

Здоровье Доктор Мясников объяснил смертельное коварство «плато» Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление, – написал Мясников в Telegram.

Происшествия Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами. 57

Политика США объявили о выходе из Договора по открытому небу Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал важной мерой по укреплению доверия в Европе после холодной войны.

Общество ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. 2

Шоу-бизнес Светлана Светличная ответила на слухи о романе с Прохором Шаляпиным 80-летняя оветская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, звезда фильмов "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны" прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что десять лет назад у нее был роман с 36-летним российским певцом Прохором Шаляпиным. 1

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский лайнер В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи. 646

Шоу-бизнес Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала. 1

Шоу-бизнес Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями. 8