Энергетика
Газета.RuСпрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg. Это приведет к волне банкротств в СПГ-индустрии в ближайшие месяцы, уверены эксперты, опрошенные "Газетой.Ru".
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Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
Происшествия
Мэр Карачи назвал предварительную причину авиакатастрофы в Пакистане
Власти Пакистана сообщили о возможной причине крушения самолета в Карачи.
NewInform 08:48
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Политика
В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН
В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу.
Газета.Ru 12:57
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Экономика
Экс-министр финансов США заявил, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
Происшествия
СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве
Следствие повторно отказало расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве, сообщил РИА Новости в пятницу отец Шамсутдинова Салимчан.
РИА Новости 05:58
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 01:58
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Авто
Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров
В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета 02:42
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Единоборства
Гэтжи нашел поражение в карьере непобедимого Хабиба
ProstoProSport 13:45
Происшествия
В Курске после митинга задержали одного из организаторов
К какому-то определённому консенсусу, на мероприятии, прийти не пока не получилось, к тому же, по сообщению ИА «Sekunda media» сразу после того, как Центральный рынок покинули представители СМИ, предпринимателя Валерия Спицына доставили в полицию, где на него были составлены протоколы за организацию митинга и нарушение режима самоизоляции.
Kurskcity.ru 09:47
Политика
Трамп потребовал от властей штатов начать открывать церкви
Президент США Дональд Трамп объявил церкви "необходимыми местами" и призвал власти штатов открыть их прямо сейчас, иначе он сделает это в обход них.
РИА Новости 14:12
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате
Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru 10:55
Наука
Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной
Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй.
Сайт интересных новостей 12:37
Общество
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
РИА Новости 13:48
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Общество
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 10:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
Армия и оружие
Лукашенко объяснил потребность Белоруссии в ракетном оружии
Собственное ракетное производство Белоруссии необходимо, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать "горькие плоды", заявил президент Александр Лукашенко.
Политика Сегодня 04:22