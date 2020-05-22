Энергетика

Газета.RuГазета.RuСпрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg. Это приведет к волне банкротств в СПГ-индустрии в ближайшие месяцы, уверены эксперты, опрошенные "Газетой.Ru".
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Газета.Ru12:15

Bloomberg: газодобывающие компании США столкнулись с масштабными отказами от поставок

Коммерсантъ09:03

Покупатели из Европы и Азии отменят 60% поставок СПГ из США на июль

Вести.Ru04:02

Покупатели могут отменить 60% поставок американского СПГ на июль

Наша версия08:19

Американский газ оказался не нужен Европе

Lenta.ru07:12

Европа отказывается от американского газа

Рамблер08:41

Покупатели могут отменить до 60% месячных поставок американского СПГ в июле

ПРАЙМ03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Экономика

Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
132
Происшествия

Мэр Карачи назвал предварительную причину авиакатастрофы в Пакистане

Власти Пакистана сообщили о возможной причине крушения самолета в Карачи.
NewInform 08:48
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
944
Общество

Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня

В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
93
Политика

В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН

В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу.
Газета.Ru 12:57
115
Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
34
Экономика

Экс-министр финансов США заявил, что угрожает доллару

Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
77
Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови

Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
4
Происшествия

СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве

Следствие повторно отказало расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве, сообщил РИА Новости в пятницу отец Шамсутдинова Салимчан.
РИА Новости 05:58
1
Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 01:58
347
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru 13:25
1K
Общество

Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками

Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
26
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
3,1K
Авто

Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров

В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета 02:42
3
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
1,2K
Общество

Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
35
Единоборства

Гэтжи нашел поражение в карьере непобедимого Хабиба

ProstoProSport 13:45
1
Происшествия

В Курске после митинга задержали одного из организаторов

К какому-то определённому консенсусу, на мероприятии, прийти не пока не получилось, к тому же, по сообщению ИА «Sekunda media» сразу после того, как Центральный рынок покинули представители СМИ, предпринимателя Валерия Спицына доставили в полицию, где на него были составлены протоколы за организацию митинга и нарушение режима самоизоляции.
Kurskcity.ru 09:47
1
Политика

Трамп потребовал от властей штатов начать открывать церкви

Президент США Дональд Трамп объявил церкви "необходимыми местами" и призвал власти штатов открыть их прямо сейчас, иначе он сделает это в обход них.
РИА Новости 14:12
1
Политика

Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Российская газета 10:28
30
Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru 10:55
114
Наука

Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной

Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй.
Сайт интересных новостей 12:37
13
Общество

Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве

"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
РИА Новости 13:48
111
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 07:15
476
Общество

На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
40
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия 10:52
118
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы

Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
11
Армия и оружие

Лукашенко объяснил потребность Белоруссии в ракетном оружии

Собственное ракетное производство Белоруссии необходимо, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать "горькие плоды", заявил президент Александр Лукашенко.
Политика Сегодня 04:22
16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное