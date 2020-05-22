Энергетика
Газета.RuСпрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg. Это приведет к волне банкротств в СПГ-индустрии в ближайшие месяцы, уверены эксперты, опрошенные "Газетой.Ru".
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Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Экономика
«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%
Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%.
Коммерсантъ 14:33
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Экономика
Китай впервые за 26 лет не станет ставить целей по годовому росту ВВП
Власти КНР впервые за долгие годы не станут ставить цели по росту национальной экономики.
Народные новости 13:51
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00
Общество
Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, теперь латиноамериканская республика опережает Россию по данному показателю.
RT на русском 19:16
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
Экономика
IBM объявила о первых крупных сокращениях после смены главы компании
Американская International Business Machines (IBM), крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, объявила о первых крупных сокращениях персонала после смены главы компании.
Интерфакс 05:22
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Здоровье
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, 327 тысяч умерли.
РИА Новости 09:36
Футбол
Футболист Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
Как сообщается на сайте клуба, положительный тест на COVID-19 сдал форвард Павел Погребняк.
Vprognoze.ru 04:56
Здоровье
Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии
В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета 19:06
Политика
Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru 15:17
Происшествия
Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова
Красноярский краевой суд оставил под стражей предпринимателя и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, апелляция его защиты на арест была отклонена.
Интерфакс 04:25
Политика
США выходят из Договора по открытому небу
Россия использует снимки, полученные в рамках Договора по открытому небу в интересах агрессивной новой российской доктрины нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в США и Европе с помощью высокоточных обычных боеприпасов - заявил он.
Военное обозрение 04:23
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Авто
Mazda начала выпуск первого электрокроссовера MX-30
Модель начали собирать на автопредприятии бренда в Хиросиме. Напомним, что дебют электромобиля состоялся в октябре прошлого года.
Somanyhorses вчера в 04:58
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолета в Пакистане
Технический сбой или отказ двигателя могли стать причиной крушения самолета в Пакистане, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на местные СМИ.
МИР 24 10:19
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что потепление в Москву придет 25 мая
Первые признаки потепления ожидаются в Москве в понедельник.
ТАСС 17:12
Экономика
ЦБ допустил расширение условий по «каникулам» для автокредитов
Банк России допускает возможность расширения условий для предоставления кредитных каникул по автомобильным кредитам.
Известия 07:36
Кино
Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов
Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.
Kinonews.ru вчера в 04:25
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
МС-21 с российскими двигателями ПД-14 испытают в 2020 году
Испытания российского пассажирского лайнера МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году.
ТК Звезда 11:35