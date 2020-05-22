Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg. Это приведет к волне банкротств в СПГ-индустрии в ближайшие месяцы, уверены эксперты, опрошенные "Газетой.Ru".

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

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