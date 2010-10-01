Недвижимость
BFM.ruСпрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье сокращается
Пик спроса на аренду загородной недвижимости пришелся на конец марта, когда был принят режим самоизоляции, и с небольшой коррекцией продержался до 10 мая, пишет «Московский комсомолец».
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Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
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Газета.Ru 04:50
Футбол
«Оренбург»одержал победу в первом матче ФНЛ
Накануне в Брянске состоялся матч-открытие Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 2020–2021 годов между командами ФК «Динамо-Брянск» и ФК «Оренбург».
Газета Оренбуржье 03:00
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Здоровье
Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом
Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна вчера в 04:33
Общество
Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет
Правительство дополнило перечень сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг без истребования этих документов у заявителя.
Российская газета 04:01
Общество
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика
В Афганистане ликвидировали «мясника ИГ»
Главу разведки ответвления «Хорасан» террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) ликвидировали в Афганистане.
Lenta.ru 04:55
Единоборства
Усман Нурмагомедов победил в первом раунде на турнире UAE Warriors
Известия 31 июля в 21:50
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
Происшествия
Полицейские поймали стрелявшего из автомата мужчину в Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге.
Известия 05:59
Армия и оружие
Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера).
ТАСС 31 июля в 08:31
Армия и оружие
Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29
Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
OAnews вчера в 06:58
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Российская газета 05:16
Авто
В Сети появилось редкое видео о мире внутри катящейся покрышки
Принимая в учёт, что внутри покрышек абсолютная темнота, камера была снабжена светодиодным специальным освещением, при этом она получила дополнительную батарею.
Car.ru 00:32
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
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Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
РБК вчера в 20:09
Игры
«Я не пророк» — Хидэо Кодзима о сходстве сеттинга Death Stranding и пандемии коронавируса
Геймдезайнер Хидео Кодзима прокомментировал сходство сеттинга Death Stranding и ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса.
CyberSport.ru 04:36
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Сегодня, 31 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности продолжительного голосования на выборах и референдумах.
Readovka.ru 31 июля в 08:31
Общество
«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре
Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
RT на русском 04:52
Общество
В Берлине протестные акции переросли в столкновения с полицией
Мэр Берлина Михаэль Мюллер раскритиковал демонстрантов, заявив, что они не смотрят фактам в лицо и рискуют здоровьем других граждан.
ГЛАС.RU 04:39
Шоу-бизнес
Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
Невские Новости 03:35
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Общество
Германия требует от «Белых касок» вернуть взносы
Чиновники заподозрили покойного в том, что он экономил на своих бойцах и попросту присваивал себе часть средств.
ToDay News Ufa 03:19
Происшествия
На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:13
Игры
Человек-Паук может присоединиться к «Мстителям» в новой видеоигре
Эксклюзивным персонажем в новой видеоигре по Мстителям на PS4 может стать Человек-Паук.
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