Пик спроса на аренду загородной недвижимости пришелся на конец марта, когда был принят режим самоизоляции, и с небольшой коррекцией продержался до 10 мая, пишет «Московский комсомолец».

Спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье сокращается

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