Экономика
BFM.ruСпрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье сокращается
Пик спроса на аренду загородной недвижимости пришелся на конец марта, когда был принят режим самоизоляции, и с небольшой коррекцией продержался до 10 мая, пишет «Московский комсомолец».
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Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
Тарантас Ньюс 15:32
Футбол
Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
Интерфакс-Спорт 11:38
Политика
В TikTok отреагировали на слова Трампа о запрете приложения
Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас в ответ на намерения президента США Дональда Трампа подписать документ о блокировке приложения в стране заявила, что компания намерена остаться в США надолго.
Страна Советов on-line 14:31
Общество
Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ
Женева, Швейцария, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции продлится ещё долго, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:24
Политика
Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru 14:51
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
Общество
Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа
В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей.
РИА Новости 01:00
Энергетика
Проект газового терминала для Германии начинается с проблем
Для немецкой стороны вопрос реализации проекта в Канаде принципиален, поскольку уже 2023 году на территории Германии будет запущен приемный плавучий терминал, который будет построен в Южной Корее и арендован на 20 лет.
Слово и Дело вчера в 03:04
Футбол
«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт
Евро-футбол.ру 14:12
Общество
Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса
Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
Интерфакс 10:30
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва вчера в 10:46
Армия и оружие
В Дании высоко оценили потенциал российских ракет «Кинжал»
Датский журналист Эмиль Роттбелль дал оценку российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал».
Общественная служба новостей 30 июля в 14:58
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Происшествия
По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело
REGNUM вчера в 19:53
Политика
В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны
Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru 14:19
Политика
Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru 07:11
Общество
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
Дождь вчера в 14:35
Футбол
Дмитрия Гунько представили «Химкам» в качестве главного тренера клуба
Министр спорт Московской области Роман Терюшков сообщил, что 1 августа подмосковные "Химки" подпишут контракт с новым главным тренером клуба Дмитрием Гунько.
Вести.Ru 06:29
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Политика
Лукашенко поручил обеспечить безопасность избирательных участков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу распорядился обеспечить безопасность участков для голосования на выборах главы государства.
ТАСС 12:59
Происшествия
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
В Севастополе 14 человек пострадали при столкновении автомобиля с автобусом.
РБК 13:05
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Общество
В посольстве уточнили порядок въезда граждан России в Швейцарию
Москва, 1 августа 2020, 22:28 — REGNUM Из России в Швейцарию смогут пока въехать только те граждане, которые имеют вид на жительство.
REGNUM 15:28
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу
Задержанных в Белоруссии россиян поместили под стражу, сообщил Sputnik со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича.
РИА Новости 15:26
Экономика
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50