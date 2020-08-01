Пик спроса на аренду загородной недвижимости пришелся на конец марта, когда был принят режим самоизоляции, и с небольшой коррекцией продержался до 10 мая, пишет «Московский комсомолец».

Спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье сокращается

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