Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».

Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

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Космос Учёные определили эволюцию катаклизмических двойных систем Исследование, проведённое израильскими учёными и специалистами музея естественной истории США, позволило определить эволюцию катаклизмических двойных систем.