Коронавирус

РБКРБКСпрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
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Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

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Эксперт: повышенный спрос на аренду дач в Подмосковье в нерабочую неделю не ожидается

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Спрос на дачные дома для самоизоляции вырос в Подмосковье

Подмосковье Сегодня26 марта в 06:59

В Подмосковье растет спрос на аренду дачных домов для самоизоляции

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Спрос на летнюю аренду подмосковных домов вырос на 15% за год

Элитное.РУ26 марта в 06:54

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Дом для изоляции

Коммерсантъ Приложения26 марта в 01:00
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В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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В больницу в Коммунарке попал миллиардер

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Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области

Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
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Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206

Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.
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В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

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Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
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Происшествия

Власти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожар

Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
Газета.Ru 16:45
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Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 16:47
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Общество

Власти Чечни ввели ограничения на передвижение по республике

«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — написал Даудов в Instagram.
RT на русском 12:15
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
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На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Известия 16:56
Общество

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад

Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
REGNUM 07:42
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru вчера в 06:40
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News 11:24
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Пользователи Steam смогут поиграть в Cities: Skylines бесплатно

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Первичный тест выявил коронавирус у медсестры в Красноярске

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Общество

Шевченко сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал эпидемию коронавируса в Европе.Я пережил похожий момент, когда мне было 9 лет.
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В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
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Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса

В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
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Экс-игрок сборной Югославии: «Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру»

Бывший югославский футболист Драгослав Степанович высказался по поводу нападающего «Реала» Луки Йовича.
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Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

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Общество

На Афоне зарегистрирован первый случай коронавируса

Всего в Греции на настоящий момент подтвержден 1061 случай коронавируса, 32 человека скончались.
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Учёные определили эволюцию катаклизмических двойных систем

Исследование, проведённое израильскими учёными и специалистами музея естественной истории США, позволило определить эволюцию катаклизмических двойных систем.
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В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

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Медики установили сроки сохранения коронавируса в организме

«Результат нашего исследования показал, что у половины переболевших COVID-19 сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней», — рассказал член группы, пульмонолог Локеш Шарма.
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Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake

Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
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