Коронавирус
РБКСпрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%
Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
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Исход на дачи: коронавирус обогатит гастарбайтеров и владельцев домов с интернетом
Комсомольская правда26 марта в 05:36
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Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
Происшествия
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области
Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
Авто
Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206
Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.
Общество
Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты
Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Общество
В Калининградской области открыто около 18,5 тысяч вакансий
В ведомтсве, по словам губернатора, людям смогут помочь с поиском работы, так как сейчас открыто порядка 18,5 тысяч вакансий.
Происшествия
Власти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожар
Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
Шоу-бизнес
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Общество
Власти Чечни ввели ограничения на передвижение по республике
«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — написал Даудов в Instagram.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Общество
СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии
На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Общество
Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад
Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Здоровье
Первичный тест выявил коронавирус у медсестры в Красноярске
Первичный тест медсестры больницы скорой медицинской помощи в Красноярске показал положительный результат на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Шевченко сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал эпидемию коронавируса в Европе.Я пережил похожий момент, когда мне было 9 лет.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса
В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Футбол
Экс-игрок сборной Югославии: «Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру»
Бывший югославский футболист Драгослав Степанович высказался по поводу нападающего «Реала» Луки Йовича.
Общество
На Афоне зарегистрирован первый случай коронавируса
Всего в Греции на настоящий момент подтвержден 1061 случай коронавируса, 32 человека скончались.
Космос
Учёные определили эволюцию катаклизмических двойных систем
Исследование, проведённое израильскими учёными и специалистами музея естественной истории США, позволило определить эволюцию катаклизмических двойных систем.
Здоровье
Медики установили сроки сохранения коронавируса в организме
«Результат нашего исследования показал, что у половины переболевших COVID-19 сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней», — рассказал член группы, пульмонолог Локеш Шарма.
Игры
Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake
Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.