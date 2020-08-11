Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% за год
Спрос на столичном рынке аренды жилья не вернулся к докризисным показателям, отмечают специалисты компании «Инком-Недвижимость» в исследовании (есть у редакции). Количество сделок по итогам июля примерно на 20% ниже показателя июля прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Риелторы назвали самые дешевые районы столицы для аренды квартир
Самым экономичным районом Москвы для аренды жилья по совокупности цены предложения стало Солнцево на западе города, подсчитали в "Инком-Недвижимость".
Интерфакс02:39
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