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РБК
РБК

Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% за год

Спрос на столичном рынке аренды жилья не вернулся к докризисным показателям, отмечают специалисты компании «Инком-Недвижимость» в исследовании (есть у редакции). Количество сделок по итогам июля примерно на 20% ниже показателя июля прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Риелторы назвали самые дешевые районы столицы для аренды квартир

Самым экономичным районом Москвы для аренды жилья по совокупности цены предложения стало Солнцево на западе города, подсчитали в "Инком-Недвижимость".
Интерфакс02:39
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Российская газета

Назван район Москвы с самым дешевым съемным жильем

Российская газета04:40
Rambler News Service

Названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир

Rambler News Service03:13
Lenta.ru

Москве предрекли падение ставок аренды квартир

Lenta.ru03:37
Вести.Ru

Где дешевле всего снять квартиру в Москве

Вести.Ru04:19
РБК

Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% за год

РБК02:49
Строительная Газета

Названа стоимость самой бюджетной «однушки» в центре Москвы

Строительная Газета02:00
Агентство Москва

Эксперт: Средняя цена посуточной аренды квартиры в Москве выросла до 3,1 тыс. руб. в июне-июле

Агентство Москва01:00

Греция возмутилась позицией НАТО по Турции

Позиция равной дистанции НАТО по конфликту Греции и Турции неприемлема, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 10 августа в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает греческая газета Kathimerini со ссылкой на правительственные источники.
ИА Красная Весна00:22

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Участник матча рассказал, как Широков напал на судью

Блогер Виктор Кравченко, участвовавший 10 августа в скандальном матче любительских команд "Ничего Обычного" и "Матч ТВ", у себя в Instagram прокомментировал нападение экс-футболиста сборной России Романа Широкова на главного судью поединка.
Газета.Ru18:30

Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение23:45
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«Такой жестокости никто не ожидал»: бывшие новосибирцы рассказали, что на самом деле происходит в Минске

Журналист НГС Лиза Пичугина связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше.
НГС22:30
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