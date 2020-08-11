Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% за год

Ридус 4

Спрос на столичном рынке аренды жилья не вернулся к докризисным показателям, отмечают специалисты компании «Инком-Недвижимость» в исследовании (есть у редакции). Количество сделок по итогам июля примерно на 20% ниже показателя июля прошлого года.