Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.

с чего всё началось

Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование. Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.

В России рекордно обрушился спрос на бензин

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