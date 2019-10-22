Экономика
Газета.RuВ России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование. Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.
Читать в источнике
Оценить519
Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 21:13, Ашберн
Политика
МИД Норвегии заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ
Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что страна не рассматривает РФ как угрозу своему существованию.
Российская газета 18:58
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Армия и оружие
Россия выразила готовность к одностороннему ракетному мораторию
Россия в одностороннем порядке объявила и намерена осуществлять мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщил заместитель постпреда при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Взгляд.ру 20:30
Политика
Конгрессмены США приняли «Антидопинговый акт Родченкова»
Палата представителей Конгресса США проголосовала за так называемый «Антидопинговый акт Родченкова».
Взгляд.ру 20:52
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ 16:57
Общество
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Наука
Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов
Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
N+1 18 октября в 20:02
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском 09:08
Армия и оружие
Российские вертолеты прилетели на бывшую базу США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Мойка78 01:33
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 13:20
Единоборства
В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью
В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.
РИА Новости 07:11
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 11:11
Кино
В сети появился трейлер новых «Звездных войн»
В интернете появился трейлер девятого эпизода известной фантастической саги «Звездные войны».
Петербургский дневник 03:41
Гаджеты
Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру
Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.
ГЛАС.RU 17:26
Общество
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском вчера в 23:00
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 14:10
Космос
Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»
Российская газета вчера в 04:53
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 10:40
Футбол
Сергей Семак: «„Лейпциг“ сделает все для победы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Спорт-Экспресс 12:51
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Российская газета 02:18
Авто
Toyota Mirai второй генерации представили в Токио
Toyota представила свой новый водородный электрический седан Mirai на Токийском автосалоне перед его запуском в 2020 году.
SpeedMe 07:52
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 10:25
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава взволновала поклонников обнажённой фотосессией
34-летняя Екатерина Варнава взволновала поклонников новыми откровенными фотографиями Участница шоу Comedy Women показала своё тело без одежды.
Газета Metro 12:07
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56