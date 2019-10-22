Экономика
ИнтерфаксСпрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года
Спрос на бензин снизился на 1% с начала года и поставил рекорд, сообщили во вторник "Известия". Как рассказали опрошенные газетой аналитики, это второе по размеру падение спроса за последние десять лет. В 2015 году спрос снизился на 1,9%. Но даже 1% – очень большая цифра для рынка.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 01:31
с чего всё началось
Последние же активнее переходят на газ. Ускоренное падение Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».Известиявчера в 17:01
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