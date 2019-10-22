Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты аналитиков.
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с чего всё началось

Горючее предложение: спрос на бензин рекордно упал

Последние же активнее переходят на газ. Ускоренное падение Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известиявчера в 21:01

Подробнее о событии

«Известия»: спрос на бензин показал рекордное падение за четыре года

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СМИ: В России снизился спрос на бензин

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Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

РБК01:38

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Россияне меняют машины на общественный транспорт. «Эксплуатация автомобиля стоит недешево»

URA.Ru00:10

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Lenta.ruвчера в 23:48

В России рекордно упал спрос на бензин

Известиявчера в 23:17
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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

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Газета.Ru вчера в 14:16
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Газета.Ru 04:19
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Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР

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Роспатент назвал самую необычную заявку на патент текущего года. Удивительно, но им оказался зимний гаечный ключ.
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Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
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В NASA разработали двигатель, разгоняющийся до скорости света

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Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
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В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Общество

Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА

Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
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Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
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Общество

X5 Retail Group открыла вторую «Пятёрочку» в новой концепции

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Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом

После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
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Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
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В настоящее время в мире существует лишь один лётный экземпляр Ан-225.
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В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
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Российский боец UFC назвал главные стереотипы о России в США

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Поставщики повысили цены на гречку

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