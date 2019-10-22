Последние же активнее переходят на газ. Ускоренное падение Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

с чего всё началось

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты аналитиков.

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

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