Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты аналитиков.
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с чего всё началось

Горючее предложение: спрос на бензин рекордно упал

Последние же активнее переходят на газ. Ускоренное падение Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известиявчера в 21:01

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В России рекордно упал спрос на бензин

Известиявчера в 23:17

СМИ: В России снизился спрос на бензин

RT на русском00:57

Россияне меняют машины на общественный транспорт. «Эксплуатация автомобиля стоит недешево»

URA.Ru00:10

Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

РБК01:38

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Lenta.ruвчера в 23:48

«Известия»: спрос на бензин в России рекордно обрушился

РИА Новости02:19

Эксперты отмечают резкое падение спроса на бензин в России

REGNUM00:04
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Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

После прорыва дамб в Красноярском крае пропало золото

Напомню, авария произошла в ночь на субботу. Ее жертвами стали 15 человек, еще пять пока числятся пропавшими без вести.
Эхо Москвы вчера в 18:31
Общество

Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины

Руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян во время выступления в Совете Федерации заявил, что на Горьковской плотине (Нижегородская гидроэлектростанция) отсутствуют сооружения, которые предусматривают ее устойчивость.
Московский Комсомолец вчера в 13:27
Футбол

«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков

Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.
Soccer.ru вчера в 14:29
Здоровье

Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя

Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело вчера в 18:57
Политика

Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже

Российское посольство в Чехии опровергло сообщение об участии в финансировании шпионской сети на территории данной страны.
Вести.Ru вчера в 12:43
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Хоккей

Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями

Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.
Говорит Москва вчера в 15:49
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на очередных парламентских выборах завершилось в понедельник в Канаде.
ТАСС 02:04
Политика

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

Путин и Макрон отметили безальтернативность Минских соглашений

«При обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений», — отмечается на сайте Кремля.
Известия вчера в 17:07
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Алтайская правда 20 октября в 23:59
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований.
Ведомости 01:52
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Политика

Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
Life.ru 02:25
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия

Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
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Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой

Millionaire.ru вчера в 11:02
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Футбол

Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»

Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru вчера в 08:52
Армия и оружие

Пентагон готовит план вывода войск из Афганистана. На всякий случай

Подготовка плана полного вывода войск из Афганистана началась в Пентагоне, сообщает 22 октября телеканал NBC со ссылкой на представителей ведомства.
Красная весна вчера в 23:25
Общество

NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28
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