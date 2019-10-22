Экономика
Вести.ФинансСпрос на бензин в России рекордно упал
Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Как сообщают "Известия" со ссылкой на подсчеты агентство "Аналитика товарных рынков", спрос на бензин в России в 2019 г. снизился на 1,1% до 23,74 млн т. Казалось бы, показатель невелик, однако это рекорд падения за 4 года.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 22 октября в 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известия21 октября в 17:01
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Россияне меняют машины на общественный транспорт. «Эксплуатация автомобиля стоит недешево»
URA.Ru21 октября в 20:10
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Армия и оружие
НАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии
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Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
РИА Новости вчера в 15:05
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Известия вчера в 06:55
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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Кино
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В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
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Газета.Ru 21 октября в 05:36
Кино
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Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
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Минздрав допустил возможность запуска дистанционной продажи рецептурных лекарств.
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В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
Lenta.ru вчера в 08:24
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Газета.Ru вчера в 19:53
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Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
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Общество
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Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
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HUAWEI пытается найти замену сервисам Google
В настоящее время китайская компания активно развивает собственные сервисы HUAWEI Mobile Services (HMS), которые в обозримом будущем могут стать заменой «гугловским».
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Екатерина Варнава снялась обнаженной
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