Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.

с чего всё началось

Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Как сообщают "Известия" со ссылкой на подсчеты агентство "Аналитика товарных рынков", спрос на бензин в России в 2019 г. снизился на 1,1% до 23,74 млн т. Казалось бы, показатель невелик, однако это рекорд падения за 4 года.

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