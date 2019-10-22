Экономика
Вести.ФинансСпрос на бензин в России рекордно упал
Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Как сообщают "Известия" со ссылкой на подсчеты агентство "Аналитика товарных рынков", спрос на бензин в России в 2019 г. снизился на 1,1% до 23,74 млн т. Казалось бы, показатель невелик, однако это рекорд падения за 4 года.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 22 октября в 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известия21 октября в 17:01
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