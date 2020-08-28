Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

Интерес россиян к цветам накануне 1 сентября упал примерно на треть, утверждают представители цветочного бизнеса. В частности, президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова утверждает, что спрос упал не меньше, чем на 30%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

Эксперты сходятся во мнении, что по сравнению с прошлым годом количество заказов к 1 сентября уже снизилось. "По ощущениям примерно на 30% меньше", - считает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
ТАСС01:04
Подробнее о событии
Народные новости

Спрос на цветы в России накануне 1 сентября упал почти на треть

Народные новости04:28
Snob.ru

Как пандемия повлияла на флористику

Snob.ruвчера в 13:57
iReactor

Пандемия обвалила спрос на цветы в России

iReactor02:29
ФедералПресс

В России после пандемии упал спрос на цветы к началу учебного года

ФедералПресс01:28
Московский Комсомолец

Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

Московский Комсомолец01:20
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

ТАСС01:04
Телеканал 360°

Цветы для 1 сентября стали меньше покупать в России

Телеканал 360°03:51

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Чиновник добавил, что американские военные "избегают конфликтов с российскими войсками в Сирии во времени и пространстве при проведении операций", и заявил, что Пентагон приветствовал "профессионализм и сдержанность" американских военных в ходе инцидента.
Интерфакс20:03
124

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
2,5K

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
284

Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).
РИА Новости05:59

В российских школах отменят единый звонок с уроков

Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамару Романову.
Ведомости04:29
13

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
538