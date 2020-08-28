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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

Интерес россиян к цветам накануне 1 сентября упал примерно на треть, утверждают представители цветочного бизнеса. В частности, президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова утверждает, что спрос упал не меньше, чем на 30%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

Эксперты сходятся во мнении, что по сравнению с прошлым годом количество заказов к 1 сентября уже снизилось. "По ощущениям примерно на 30% меньше", - считает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
ТАСС01:04
Подробнее о событии
Народные новости

Спрос на цветы в России накануне 1 сентября упал почти на треть

Народные новости04:28
Московский Комсомолец

Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

Московский Комсомолец01:20
iReactor

Пандемия обвалила спрос на цветы в России

iReactor02:29
ФедералПресс

В России после пандемии упал спрос на цветы к началу учебного года

ФедералПресс01:28
Телеканал 360°

Цветы для 1 сентября стали меньше покупать в России

Телеканал 360°03:51
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

ТАСС01:04
Snob.ru

Как пандемия повлияла на флористику

Snob.ruвчера в 13:57

Футболисты «Барселоны» знали о решении Месси покинуть клуб

Журналист Хорди Бланко посредством своего «Твиттера» заявил, что для футболистов «Барселоны» не стало неожиданностью решение аргентинского нападающего Лионеля Месси покинуть команду.
Футболисты «Барселоны» знали о решении Месси покинуть клуб
Евро-футбол.ру26 августа в 01:29
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Мишустин утвердил субсидирование ввоза препарата «Онкаспар» в Россию

Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата «Онкаспар» для лечения детей с тяжелой патологией.
Известия04:11
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Оппозиция РБ выразила сожаление формированием резерва российских войск

Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооружённых группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества, — говорится в заявлении, размещённом на сайте совета.
News.ruвчера в 11:56
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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