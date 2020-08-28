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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

Интерес россиян к цветам накануне 1 сентября упал примерно на треть, утверждают представители цветочного бизнеса. В частности, президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова утверждает, что спрос упал не меньше, чем на 30%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

Эксперты сходятся во мнении, что по сравнению с прошлым годом количество заказов к 1 сентября уже снизилось. "По ощущениям примерно на 30% меньше", - считает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
ТАСС01:04
Подробнее о событии
Народные новости

Спрос на цветы в России накануне 1 сентября упал почти на треть

Народные новости04:28
Телеканал 360°

Цветы для 1 сентября стали меньше покупать в России

Телеканал 360°03:51
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

ТАСС01:04
ФедералПресс

В России после пандемии упал спрос на цветы к началу учебного года

ФедералПресс01:28
Московский Комсомолец

Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

Московский Комсомолец01:20
iReactor

Пандемия обвалила спрос на цветы в России

iReactor02:29
Комсомольская правда

На сколько подорожают цветы перед 1 сентября 2020: В печали и продавцы, и родители

Комсомольская правда26 августа в 07:48

Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ

«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси», — заявили представители оппозиции.
Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ
URA.Ruвчера в 11:19
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«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России

Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
ИА Красная Весна04:51
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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение.
ТАССвчера в 10:20
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Учредители РУСАДА уволили Гануса в связи с финансовыми нарушениями

Через несколько дней президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что по результатам аудита в финансовой деятельности антидопингового агентства действительно обнаружили нарушения.
РИА Новости07:07

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
РИА Новости06:35
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