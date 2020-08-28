Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

Интерес россиян к цветам накануне 1 сентября упал примерно на треть, утверждают представители цветочного бизнеса. В частности, президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова утверждает, что спрос упал не меньше, чем на 30%.