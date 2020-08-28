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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

Интерес россиян к цветам накануне 1 сентября упал примерно на треть, утверждают представители цветочного бизнеса. В частности, президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова утверждает, что спрос упал не меньше, чем на 30%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

Эксперты сходятся во мнении, что по сравнению с прошлым годом количество заказов к 1 сентября уже снизилось. "По ощущениям примерно на 30% меньше", - считает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
ТАСС01:04
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Цветы для 1 сентября стали меньше покупать в России

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Пандемия обвалила спрос на цветы в России

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На сколько подорожают цветы перед 1 сентября 2020: В печали и продавцы, и родители

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Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

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ТАСС

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