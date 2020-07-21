Добыча газа, нефти и угля Новак сообщил, что производственные показатели по добыче газа, нефти и угля в России в 2020 году будут ниже показателей прошлого года, несмотря на положительную динамику по восстановлению спроса.

с чего всё началось

В России начал восстанавливаться спрос на электроэнергию после снижения на фоне пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, в последние две–три недели спрос превышает показатели 2019 года.

Спрос на электроэнергию в июле превысил показатели прошлого года

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