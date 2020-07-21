Спрос на электроэнергию в России, резко снизившийся из-за пандемии и введения ограничительных мер, направленных на снижение темпов распространения коронавируса, начал восстанавливаться и в последние недели превышает показатели 2019 года.

с чего всё началось

В электроэнергетике сокращение потребления не было столь чувствительным, как в нефтегазовой сфере. Спрос снижался максимально до 9-10%. Сегодня этот спрос уже частично восстановлен, и мы видим, что в последние две-три недели он выше, чем в прошлом году.

В России начал восстанавливаться спрос на электроэнергию после снижения на фоне пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, в последние две-три недели спрос превышает показатели 2019 года.

Спрос на электроэнергию в июле превысил показатели прошлого года

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