В электроэнергетике сокращение потребления не было столь чувствительным, как в нефтегазовой сфере. Спрос снижался максимально до 9-10%. Сегодня этот спрос уже частично восстановлен, и мы видим, что в последние две-три недели он выше, чем в прошлом году.