Коронавирус
ПРАЙМСпрос на газ в мире по итогам 2020 года может снизиться на 3-5%
Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 3-5%, при этом интригой остается, кто на этом фоне сократит поставки – производители трубопроводного газа или СПГ, говорится в исследовании центра энергетики Московской школы управления "Сколково" "Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России".
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Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости вчера в 13:02
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Сбербанк запустил сервис по продаже автомобилей
Сбербанк России запустил многофункциональное мобильное приложение «СберАвто», с помощью которого можно купить или продать новый или подержанный автомобиль.
Известия 03:36
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Армия и оружие
The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой
Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия вчера в 11:58
Политика
Путин продлил нерабочие дни на майские праздники
В рамках второго — продлил эту неделю до нерабочего месяца.
De Facto вчера в 10:57
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Экономика
Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи
Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.
РБК 03:00
Общество
В сызранском пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает об очаге групповой заболеваемости COVID-19 в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов».
КТВ-Луч 04:24
Происшествия
Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу
В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
Общество
Для Саратовской области покупают одноразовые маски по 425 рублей за штуку
Сумма контракта составляет 43,4 млн руб. В качестве подрядчика выступает одинцовская фирма "Сигмафарм".
СаратовБизнесКонсалтинг 06:44
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Экономика
Nord Stream 2 намерена достроить «Северный поток — 2» в срок
Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
РИА Новости 06:53
Общество
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
В России утвердили временные правила работы вахтовиков из-за COVID-19
«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые временные правила работы вахтовым методом», — сказано в документе.
Известия 07:19
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
Авто
УАЗ отправил на Кубу 50 внедорожников «Патриот»
Партия из 50 российских внедорожников УАЗ «Патриот» прибыла на Кубу.
Автоновости дня вчера в 03:02
Экономика
Нижегородские зоопарки получат 1,5 млн рублей на корма для животных
Нижегородские зоопарки «Мишутка» и «Лимпопо» получат из бюджета города 1,5 млн рублей на корма для животных, сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.
Время Н 05:49
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
Известия 05:38
Экономика
«Алроса» приостановила огранку алмазов до конца лета
Корпорация «Алроса» приостановила работу предприятий по огранке алмазов до конца лета из-за пандемии коронавируса.
Известия 05:53
Авто
У Datsun on-DO и mi-DO появилась «черная» версия в России
Седан и хэтчбек в исполнении Black получили 15-дюймовые литые диски темно-серого цвета, а также покрытые черным лаком внутренние рукоятки дверей, дефлекторы воздуховодов, декоративные элементы центральной консоли и накладку на панели приборов.
AutoNews 06:58
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Коммерсанта и экс-чиновника МВД обвинили в крупном мошенничестве
Бывший генеральный директор АО "Т-Платформы" Всеволод Опанасенко и бывший начальник управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александр Александров в среду узнали, что уголовное дело, по которому они проходят соучастниками преступления, завершено.
Российская газета 05:41
Происшествия
Коронавирус подтвердили у четырех сотрудников челябинского Минздрава
По данным Минздрава Челябинской области, на 29 апреля в регионе выявлено 499 случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 07:16
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Российская газета 04:23
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Отельеры Турции не планируют отказываться от системы «все включено»
Сурури Чорабатыр, который является главой федерации отельеров Турции, опроверг информацию о том, что в период возобновления туристической активности в стране, отели планировали на первое время после пандемии отказаться от шведского стола.
RuNews24.ru 07:17