Коронавирус

ПРАЙМПРАЙМСпрос на газ в мире по итогам 2020 года может снизиться на 3-5%

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 3-5%, при этом интригой остается, кто на этом фоне сократит поставки – производители трубопроводного газа или СПГ, говорится в исследовании центра энергетики Московской школы управления "Сколково" "Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России".
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Мировой спрос на газ снизится на 3-5%

Нефтегазовая вертикаль05:02

В «Сколково» оценили потери ТЭКа из-за пандемии и падения цен на нефть

РБКвчера в 12:45

В «Сколково» предсказали падение доходов РФ от экспорта нефти в 2020 году в 2,5 раза

ТАССвчера в 15:40

Снижение спроса на электроэнергию в России будет углубляться в апреле-мае

ПРАЙМвчера в 16:40

Эксперты «Сколково»: доходы России от экспорта нефти в 2020г. упадут минимум в 2,5 раза

Деловое.ТВ02:29
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Общество

В Калужской области очаг коронавируса нашли в доме престарелых

Общее количество заражённых выросло до 845. При этом 53 новых больных нашли в Думиничском районе.
Калужский перекресток 04:09
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Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском вчера в 10:51
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Шоу-бизнес

Сергей Соседов заподозрил инсульт у Аллы Пугачевой

Сергей Соседов заподозрил инсульт у певицы Аллы Пугачёвой.
Актуальные Новости 00:59
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Армия и оружие

Путину предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок

Министерство обороны предложило президенту России Владимиру Путину лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок.
Lenta.ru 05:30
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян в период майских праздников.
Газета.Ru 04:20
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Происшествия

Экс-главу ОМВД Верхнеуральска оставили под домашним арестом

Сегодня, 29 апреля, Челябинский областной суд принял решение оставить в силе решение Верхнеуральского районного суда в части избрания меры пресечения в виде домашнего ареста для бывшего начальника местного отдела полиции Дениса Яковлева.
Znak.com 05:23
Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru вчера в 14:57
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Политика

Посольство России в Праге направило ноту в МИД Чехии

Обоим политикам предоставлена охрана. Российский МИД называет эту публикацию ложью.
Эхо Москвы 27 апреля в 23:21
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Здоровье

Заразились коронавирусом 24 медика больницы «Электроника» в Воронеже

Kursk.com 04:00
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Общество

Таджикам запретили русифицированные фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств.
Lenta.ru 05:36
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
24
Здоровье

В Амурской области выявлено четыре новых случая коронавируса

По состоянию на 27 апреля в Амурской области выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 27 апреля в 21:18
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Энергетика

Мировые цены на нефть сегодня падают

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 25% и торгуются на уровне 12,5 долларов за баррель.
Радио Маяк 27 апреля в 10:58
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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Политика

Мишустин: дату снятия ограничений назвать нельзя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.
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Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:37
Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала о новом романе после развода с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз намекнула на то, что она нашла нового возлюбленного.
Народные новости 02:29
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразился 21 ребенок

В России зарегистрированы 87,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, выписано больше 7 тыс. В Саратовской области показатель заболеваемости составляет 13,5 на 100 тыс. населения (всего 327 человек), что ниже общероссийского уровня (больше 50 на 100 тыс.).
СаратовБизнесКонсалтинг 27 апреля в 05:27
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Общество

В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
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Политика

США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»

Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
Lenta.ru 05:24
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Общество

Возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями

Даже Lufthansa несколько дней назад предупредила, что у нее закончатся деньги, если власти европейских стран не предоставят ей финансовую помощь.
Взгляд.ру 05:44
Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
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Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
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