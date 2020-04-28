Коронавирус

ПРАЙМПРАЙМСпрос на газ в мире по итогам 2020 года может снизиться на 3-5%

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Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 3-5%, при этом интригой остается, кто на этом фоне сократит поставки – производители трубопроводного газа или СПГ, говорится в исследовании центра энергетики Московской школы управления "Сколково" "Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России".
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