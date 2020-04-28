Коронавирус
ПРАЙМСпрос на газ в мире по итогам 2020 года может снизиться на 3-5%
Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 3-5%, при этом интригой остается, кто на этом фоне сократит поставки – производители трубопроводного газа или СПГ, говорится в исследовании центра энергетики Московской школы управления "Сколково" "Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России".
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Политика
Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 11 мая
В России удалось затормозить распространение коронавируса.
Радио Культура вчера в 11:34
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников
Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.
7Дней.ру вчера в 17:03
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Футбол
Роналдиньо: никогда не думал, что окажусь в тюрьме
RT на русском 27 апреля в 16:45
Армия и оружие
Российский «летающий танк» Ка-50 покорил американцев
National Interest рассказал о преимуществах российского вертолета. Российский "летающий танк" покорил американцев.
Piter.tv 02:42
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Происшествия
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
Общество
Вирусолог рассказал, когда в России нужно смягчить режим самоизоляции
Режим самоизоляции в России следует начать смягчать тогда, когда прирост заболевших коронавирусом будет составлять 2-3 процента в день, заявил в эфире «Россия 1» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Московский Комсомолец 02:27
Общество
В Кузбассе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10408 человек.
Правоохранительный портал Кузбасса 00:40
Футбол
Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич
Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным.
Metaratings 26 апреля в 10:12
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Наука
Названы симптомы легкой формы коронавируса
Потеря вкуса и обоняния могут являться симптомами легкого течения новой коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты исследования ученых из Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego Health).
Rambler News Service вчера в 12:08
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
REGNUM вчера в 22:15
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta
Известия 02:16
Энергетика
Новак назвал срок стабилизации цен на нефть
Цены на нефть упали более чем в два раза. В итоге 12 апреля страны-члены ОПЕК договорились о снижении добычи нефти.
РИА Новости 02:48
Армия и оружие
Армейским генералам решили поменять форму
Минобороны предложило заменить форму высшим офицерам Вооруженных сил России; вместо каракулевых шапок они будут носить более дешевые меховые, говорится в проекте указа президента Владимира Путина.
Взгляд.ру 02:03
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных.
РБК вчера в 23:00
Общество
Костромские семьи получают дополнительные выплаты на детей до трех лет
Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ №249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский (семейный) капитал, с апреля по июнь 2020 года устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Колос (Костромская область) вчера в 08:57
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru 27 апреля в 07:54
Общество
В Саратовской области выявили 32 новых случая коронавируса
Еще 32 случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших приблизилось к 360, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:48
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
Спорт
Новые горизонты: как покорить социальные сети с помощью растяжки
Денисова не стала пополнять нескончаемую коллекцию видео, на которых девушки просто садятся в шпагат дома или в зале — такого на просторах Сети предостаточно.
Чемпионат 26 апреля в 13:15