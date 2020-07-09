Энергетика

Neftegaz.ruNeftegaz.ruСпрос на импорт СПГ из США падает из-за коронавируса и теплой зимы

Потребность в импорте СПГ из США в Европу и Азию падает из-за падения спроса, связанного с пандемией, а также мягкой зимы и заполнения до пределов хранилищ. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
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