Энергетика
Neftegaz.ruСпрос на импорт СПГ из США падает из-за коронавируса и теплой зимы
Потребность в импорте СПГ из США в Европу и Азию падает из-за падения спроса, связанного с пандемией, а также мягкой зимы и заполнения до пределов хранилищ. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго США зафиксировало спад спроса на американский сланцевый газ
Аргументы и Факты08 июля в 06:36
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Технологии
Разработчиков Linux обяжут заменять термины в коде в стиле BLM
Замену некоторых программистских терминов в коде операционной системы (ОС) Linux одобрил ее разработчик Линус Торвальдс 10 июля.
ИА Красная Весна 16:14
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Политика
На двух военных базах США в Японии ввели карантин по коронавирусу
В шумных мероприятиях участвовало много людей, в том числе и военные США. Сейчас на базах уже 60 случаев заражения, 38 из них - на Футэмме.
RuNews24.ru 10:22
Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат 14:50
Здоровье
Признаки развития рака у детей на ранней стадии назвал онколог
Профессор и руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого, детский хирург-онколог Тимур Шароев рассказал, что есть три основных признака злокачественных образований, которые проявляются на ранних стадиях.
Сайт интересных новостей 15:13
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Футбол
СМИ узнали об уходе Валерия Карпина из «Ростова»
Карпин был назначен на пост главного тренера «Ростова» в декабре 2017 года. В феврале 2020-го он продлил контракт с клубом на пять лет.
РБК 10:09
Общество
Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило пять тысяч
Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило 5 тысяч, заразились свыше 67 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 15:18
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ 13:34
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Авто
Десятки клиентов «Свид-Мобиль» остались без денег и без машин. Как проверить надежность автодилера?
Десятки клиентов дилера вносили предоплату, но в итоге остались без денег и без машин.
BFM.ru 08 июля в 12:34
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Evo-rus.com 09 июля в 10:06
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Общество
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском вчера в 18:20
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru 16:19
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
REGNUM вчера в 08:29
Здоровье
В Волгоградской области продлили ограничительный режим до 31 июля
Сегодня на заседании оперштаба было принято решение о продлении ограничительного режима до 31 июля включительно.
Московский Комсомолец 13:45