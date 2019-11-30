Экономика

News.ruNews.ruСпрос на ипотечные каникулы в 2020 году может увеличиться

Спрос на ипотечные каникулы в 2020 году может повыситься из-за роста ипотечного кредитования и информированности людей о льготном периоде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. В 2019 году 50% людей тратили половину своего дохода на выплаты по кредитам.
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с чего всё началось

Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.
ТАССвчера в 20:02

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Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

ТАССвчера в 20:02

В России предрекли спрос на ипотечные каникулы из-за осведомленности людей

Lenta.ruвчера в 20:54

Спрос на ипотечные каникулы в 2020 году может увеличиться

News.ruвчера в 21:07

Рост спроса на ипотечные каникулы предсказали в России

Газета.Ruвчера в 22:50

В России ожидают увеличения спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

REGNUMвчера в 23:40

Эксперты: в России вырастет спрос на ипотечные каникулы

Gazeta.SPbвчера в 23:46

СМИ: в 2020 году вырастет спрос на ипотечные каникулы

Свободная Прессавчера в 22:09
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Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Политика Сегодня вчера в 01:52
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Известия вчера в 23:53
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Происшествия

Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

ТАСС вчера в 12:15
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Lenta.ru вчера в 05:48
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК вчера в 07:36
Экономика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от исков к «Газпрому» на $12,2 млрд

"Нафтогаз" готов отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов при условии получения компенсации, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РЕН ТВ вчера в 16:09
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
RT на русском вчера в 02:38
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия

Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

Посольство России в Великобритании заявило, задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией.
РБК вчера в 21:37
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета вчера в 22:11
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

REGNUM вчера в 17:51
Футбол

Стали известны слова Месси, сказанные им игрокам «Барселоны» перед ответным матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ

На экраны выпущен документальный фильм Matchday, который рассказывает о крахе «Барселоны» в ответном матче против «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Матч ТВ вчера в 22:28
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Взгляд.ру вчера в 09:29
Общество

Синоптик рассказал о первом зимнем потеплении в Москве

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с середины следующей недели в Москве начнётся потепление.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Политика

CNN: украинские власти могут начать выгодные для Трампа расследования

Украинские власти с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу.
ТАСС вчера в 21:37
Армия и оружие

Командование ВВС Украины сообщило о намерениях использовать Бук-М1

ИА Новороссия вчера в 11:55
Армия и оружие

Кто на самом деле в Белоруссии захотел F-16 вместо Су-30СМ

REGNUM вчера в 08:40
Общество

Под Рязанью слепой пенсионер самостоятельно построил дом

Незрячий пенсионер из деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов самостоятельно построил дом для своей матери.
Известия 00:19
Политика

Началась советско-финская война

30 ноября 1939 года Красная армия начала широкомасштабное вторжение на финскую территорию.
7 новостей вчера в 23:46
Происшествия

Покончила с собой на работе после изнасилования следователь в Сочи

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 04:15
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