Экономика
News.ruСпрос на ипотечные каникулы в 2020 году может увеличиться
Спрос на ипотечные каникулы в 2020 году может повыситься из-за роста ипотечного кредитования и информированности людей о льготном периоде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. В 2019 году 50% людей тратили половину своего дохода на выплаты по кредитам.
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Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.ТАССвчера в 20:02
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