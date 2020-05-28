Спрос на командировки в мае по сравнению с апрелем в России вырос на 54%. Об этом говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб», которое поступило в распоряжение «Известий» 28 мая.

Спрос на командировки в мае в России вырос на 54%

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.

Общество В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 1,5K

Экономика Депутат гордумы предрекает кризис и массовые сокращения в Саратове После доклада депутата Максима Самсонова с речью выступил депутат Юрий Ерофеев, который отметил, что реальной помощи бизнес так и не получил.

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.

Спорт Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 25

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,2K

Общество Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки. 1

Кино Отменённый сериал по «Тёмной башне» был распланирован на три сезона В новом интервью шоураннер отменённого сериала по «Тёмной башне» Стивена Кинга для Amazon рассказал о том, что проект уже был распланирован на три сезона вперёд.

Религия Православные празднуют Вознесение Господне Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне. 290

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 256

Политика МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.

Общество «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 776

Энергетика Мировые цены на нефть продолжают снижаться Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.