Экономика

ИзвестияИзвестияСпрос на командировки в мае в России вырос на 54%

Спрос на командировки в мае по сравнению с апрелем в России вырос на 54%. Об этом говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб», которое поступило в распоряжение «Известий» 28 мая.
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Спрос на командировки в мае в России вырос на 54%

Известия04:45

Россияне в полтора раза увеличили траты на авиабилеты

Компания03:42

ВТБ зафиксировал рост расходов граждан России на авиабилеты в 1,5 раза

Говорит Москва01:33

Россияне стали тратить на авиабилеты в 1,5 раза больше

РЕН ТВ02:25

Москвичи снова встали на крыло? Зафиксирован резкий рост продаж авиабилетов

ИА Красная Весна02:06

Россияне в мае в 1,5 раза увеличили траты на авиа и ж/д билеты

ТАСС03:07

ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза

РБК01:00
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru вчера в 13:17
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Экономика

Депутат гордумы предрекает кризис и массовые сокращения в Саратове

После доклада депутата Максима Самсонова с речью выступил депутат Юрий Ерофеев, который отметил, что реальной помощи бизнес так и не получил.
Взгляд-инфо 04:33
Происшествия

В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»

Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.
Pravda.Ru 04:53
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Спорт

Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection

Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах

Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 57 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:50
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
1,2K
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
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Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
1
Космос

Названа причина частых проблем с запуском американских ракет

РЕН ТВ 05:02
1
Кино

Отменённый сериал по «Тёмной башне» был распланирован на три сезона

В новом интервью шоураннер отменённого сериала по «Тёмной башне» Стивена Кинга для Amazon рассказал о том, что проект уже был распланирован на три сезона вперёд.
Игромания.ру вчера в 12:09
Технологии

Вышло майское обновление Windows 10

Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru вчера в 18:19
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Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
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Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
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Общество

Экс-коллеги по «Уральским пельменям» отсудили у Нетиевского 2 миллиона

Газета.Ru 04:20
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Политика

День проведения Парада Победы могут объявить выходным

Inc-news.ru вчера в 08:54
Политика

МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована

Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Наука

Тканевые маски могут уменьшить вероятность заражения коронавирусом

Тканевые медицинские маски могут значительно уменьшить вероятность заражения коронавирусом.
Evo-rus.com 02:58
3
Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
3,9K
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
Единоборства

Петр Ян в титульном поединке UFC встретится с Алду

Российский боец Петр Ян с большой долей вероятности проведет бой за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе против легенды смешанных единоборств Жозе Алду.
Газета.Ru 03:59
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