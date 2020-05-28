Экономика
ИзвестияСпрос на командировки в мае в России вырос на 54%
Спрос на командировки в мае по сравнению с апрелем в России вырос на 54%. Об этом говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб», которое поступило в распоряжение «Известий» 28 мая.
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru вчера в 13:17
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Экономика
Депутат гордумы предрекает кризис и массовые сокращения в Саратове
После доклада депутата Максима Самсонова с речью выступил депутат Юрий Ерофеев, который отметил, что реальной помощи бизнес так и не получил.
Взгляд-инфо 04:33
Происшествия
В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»
Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.
Pravda.Ru 04:53
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Спорт
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 57 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:50
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Кино
Отменённый сериал по «Тёмной башне» был распланирован на три сезона
В новом интервью шоураннер отменённого сериала по «Тёмной башне» Стивена Кинга для Amazon рассказал о том, что проект уже был распланирован на три сезона вперёд.
Игромания.ру вчера в 12:09
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru вчера в 18:19
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Политика
День проведения Парада Победы могут объявить выходным
Inc-news.ru вчера в 08:54
Политика
МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована
Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Наука
Тканевые маски могут уменьшить вероятность заражения коронавирусом
Тканевые медицинские маски могут значительно уменьшить вероятность заражения коронавирусом.
Evo-rus.com 02:58
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
Единоборства
Петр Ян в титульном поединке UFC встретится с Алду
Российский боец Петр Ян с большой долей вероятности проведет бой за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе против легенды смешанных единоборств Жозе Алду.
Газета.Ru 03:59