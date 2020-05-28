Экономика

ИзвестияИзвестияСпрос на командировки в мае в России вырос на 54%

Спрос на командировки в мае по сравнению с апрелем в России вырос на 54%. Об этом говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб», которое поступило в распоряжение «Известий» 28 мая.
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Спрос на командировки в мае в России вырос на 54%

Известия04:45

Россияне в полтора раза увеличили траты на авиабилеты

Компания03:42

Россияне в мае в 1,5 раза увеличили траты на авиа и ж/д билеты

ТАСС03:07

Россияне стали тратить на авиабилеты в 1,5 раза больше

РЕН ТВ02:25

Москвичи снова встали на крыло? Зафиксирован резкий рост продаж авиабилетов

ИА Красная Весна02:06

ВТБ зафиксировал рост расходов граждан России на авиабилеты в 1,5 раза

Говорит Москва01:33

ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза

РБК01:00
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики

Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
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Транспорт

Рабочие пропуска автоматически продлятся до 14 июня в Москве

В столице из-за продления режима самоизоляции срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, продлится автоматически до 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 14:10
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество

Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
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Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
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Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Футбол

Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России

Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:26
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Политика

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
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Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Srnsk вчера в 14:32
10
Экономика

Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке

Россельхозбанк с 26 мая снизил ставки по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 26 мая в 11:16
Космос

Названа причина частых проблем с запуском американских ракет

РЕН ТВ 05:02
1
Экономика

«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Автоспорт

Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году

Организаторы Гран-при Нидерландов официально сообщили об отмене гонки в 2020 году.
Матч ТВ 04:40
Технологии

Вышло майское обновление Windows 10

Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru вчера в 18:19
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Происшествия

В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Щербакова

Следователи задержали в Москве адвоката Сергея Щербакова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в размере 250 млн рублей.
Известия вчера в 11:43
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли наладили отношения ради детей

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались далеко не в лучших отношениях. Долгое время они судились по вопросу опеки над детьми.
Paparazzi.ru 03:02
Музыка

Названы фавориты отмененного конкурса «Евровидение-2020»

NewInform 03:48
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Кино

Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена

Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
Культуромания 05:09
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Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Шоу-бизнес

Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса

Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
Экспресс газета 01:35
3
Общество

В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
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Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
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Общество

Великобритания возглавила рейтинг смертности в мире от коронавируса

Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.
Pravda.Ru 04:53
Наука

Коронавирус начал мутировать: чего стоит опасаться

В относительном свежем фильме "Заражение", который получил вторую жизнь в период пандемии коронавируса, мутация в геноме вируса привела к росту мировой смертности за считанные дни.
Sputnik Южная Осетия вчера в 10:05
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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