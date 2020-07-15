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iReactoriReactor

Спрос на кредиты в России в июне обошел показатели января 2020 года

Поток заявок на получение кредитов в июне составил 105% от уровня января 2020 года, следует из данных бюро кредитных историй Эквифакс. В апреле текущего года объем заявок на предоставление кредита составлял 95% от показателей января, а в мае — 88%.В источнике
С чего всё началось

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).
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Коммерсантъ Екатеринбург10:55
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