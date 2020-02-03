Энергетика
КоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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Шоу-бизнес
Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском
Общество
РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами
Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Авто
Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД
Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Общество
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений.
Технологии
Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок
«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
Энергетика
«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе
Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Здоровье
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 23 регионах России
В 23 регионах России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.
Происшествия
В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту
В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Происшествия
В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
Общество
Умер основатель и президент «Шанинки»
Гаджеты
«Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты прошедшего десятилетия
Эксперты «Яндекс.Маркета» составили список главных гаджетов прошедшего десятилетия в разных категориях: от смартфонов и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-наушников.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
Энергетика
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Шоу-бизнес
Григория Лепса прооперировали французские хирурги
Политика
Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками
Наука