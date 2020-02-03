Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса снизился на 20%

Эхо Москвывчера в 06:31

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

РБКвчера в 05:45

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за распространения коронавируса

ТАССвчера в 02:12

На 20% упал спрос на нефть в Китае — Bloomberg

Красная веснавчера в 03:10

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%

REGNUMвчера в 02:53

Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Интерфаксвчера в 02:40

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 03:42
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Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Что происходит вчера в 15:11
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РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
News.ru вчера в 15:51
Авто

Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД

Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.
Автоновости дня 01 февраля в 23:23
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Общество

Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов

В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений.
Российская газета 00:37
Технологии

Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок

«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
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В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости 00:52
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«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Lenta.ru 01:03
Здоровье

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 23 регионах России

В 23 регионах России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.
ТК Звезда вчера в 22:37
Происшествия

В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту

В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
РБК 01:25
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
РИА Новости вчера в 16:26
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru вчера в 11:14
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Газета.Ru 01:28
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
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Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Гаджеты

«Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты прошедшего десятилетия

Эксперты «Яндекс.Маркета» составили список главных гаджетов прошедшего десятилетия в разных категориях: от смартфонов и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-наушников.
TelecomDaily вчера в 07:40
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
MedikForum.ru вчера в 12:27
Энергетика

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали французские хирурги

SM News вчера в 05:48
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru вчера в 02:55
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Впервые исследованы квантовые свойства частицы нанометрового размера

Красная весна 31 января в 16:18
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