Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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На 20% упал спрос на нефть в Китае — Bloomberg

Красная весна03:10

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

РБК05:45

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

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В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%

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Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Интерфакс02:40

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за распространения коронавируса

ТАСС02:12
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:15, Ашберн
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Глава Минюста Украины заявил о подготовке новых исков против России

Украина рассматривает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что слушания по спору, связанному с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), должны быть публичными.
Коммерсантъ 19:00
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Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
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Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны "незаконных вооруженных формирований".
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Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
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В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:33
Политика

Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Чемпион мира по вольной борьбе Махов попался на допинге

Махов был чемпионом мира в 2007, 2009 и 2010 годах.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Общество

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Известия 19:15
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Месси и Пике поругались на тренировке «Барселоны»

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В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
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Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в Алтайском крае

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.
RT на русском вчера в 07:33
Политика

В США начались предварительные выборы кандидатов в президенты

В США стартовали предварительные выборы кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 3 ноября 2020 г. Традиционно отбор начинается со штатов Айова и Нью-Гемпшир – именно здесь задается тон дальнейшему ходу предвыборной кампании, отмечает агентство Reuters.
Ведомости 13:10
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Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу

Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставил организаторов и вызвала гнев поклонников.
Амур.инфо 21:01
Армия и оружие

В Сирии убит один из командиров КСИР

Убийство одного из командующих иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Асгара Башабура произошло в провинции Алеппо (Сирия), передаёт 3 февраля Al Arabiya.
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Официальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Назван способ избежать заражения коронавирусом

Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 20:15
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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

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Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
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В Приморье начали пропускать грузовики с овощами из Китая

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