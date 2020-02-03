Энергетика
Live24Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса
По информации, которой располагает издание Bloomberg, ежесуточное потребление нефти в Китае сократилось приблизительно до 3-х миллионов баррелей, что эквивалентно 20%. Кроме того, из-за коронавируса закрыли транспортное сообщение с КНР, а это тоже стало причиной падения спроса на нефть.
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Политика
Пушилин рассказал о проверках в ДНР граждан с украинскими паспортами
На территории Донецкой народной республики (ДНР) проходили дополнительные проверки местных жителей с украинскими паспортами, а также номерами машин.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry снова прекратят существование
В понедельник, 3 февраля, было объявлено, что китайская компания TCL Communication, которой в последние четыре года принадлежали права на производство смартфонов под брендом BlackBerry, прекратит их выпуск и продажу.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Здоровье
Коронавирус не подтвердился. В Житомире у ребенка нашли другое заболевание
Тест-систем для выявления коронавируса в Житомирской области нет, поэтому врачи проверяли пациента на другие вирусные инфекции.
Общество
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель
Цена нефти Brent упала ниже $55 за баррель впервые с 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Авто
Volkswagen представил бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun
Компания Volkswagen представила на автосалоне в Нью-Дели новый компактный кроссовер Volkswagen Taigun.
Шоу-бизнес
Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
Наука
Названы лауреаты премии президента РФ в области науки за 2019 год
Сегодня, 3 февраля, глава государства Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента России в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ
Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Музыка
В сети опубликован шорт-лист претендентов на «Евровидение»
Группа Little Big, Полина Гагарина и Юлия Зиверт могут отправиться на международный музыкальный конкурс "Евровидение" в мае этого года, следует из шорт-листа, оказавшегося в распоряжении Super.
Здоровье
Кардиолог назвал новые лекарства для борьбы с инфарктом
Как сообщает ToDay News Ufa, кардиолог назвал 2 новых препарата для поддержания сердечно-сосудистой системы.
Общество
С 14 февраля остановят чартерные рейсы из Китая
С 14 февраля Россия остановит чартерные полеты в Китай, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Политика
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
Происшествия
Видео: ребенок на ходу выпал из автобуса с мертвым водителем
По данным издания, у мужчины случился инсульт. В момент аварии в автобусе находились два учителя и 20 детей.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель комплексом «Полимент-Редут»
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил успешные испытания зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» в Баренцевом море, поразив ракету-мишень, запущенную с соседнего корабля, сообщает пресс-служба Северного флота.
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Здоровье
Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака
Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.