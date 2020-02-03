По информации, которой располагает издание Bloomberg, ежесуточное потребление нефти в Китае сократилось приблизительно до 3-х миллионов баррелей, что эквивалентно 20%. Кроме того, из-за коронавируса закрыли транспортное сообщение с КНР, а это тоже стало причиной падения спроса на нефть.

Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса

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