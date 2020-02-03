Энергетика
Live24Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса
По информации, которой располагает издание Bloomberg, ежесуточное потребление нефти в Китае сократилось приблизительно до 3-х миллионов баррелей, что эквивалентно 20%. Кроме того, из-за коронавируса закрыли транспортное сообщение с КНР, а это тоже стало причиной падения спроса на нефть.
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Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
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Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.