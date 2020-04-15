Энергетика
РБКСпрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года
За весь 2020 год спрос на нефть в мире сократится на рекордные 9,3 млн барр./день, ликвидировав накопленный рост спроса почти за десятилетие, прогнозирует МЭА. После выхода доклада МЭА июньские фьючерсы на нефть Brent усилили падение, опустившись на 4% — до $28,4 за баррель.
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Шоу-бизнес
Петров поздравил празднующую 71-летие Пугачеву и назвал великой русской женщиной
Газета.Ru 04:19
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 13 апреля в 05:52
Происшествия
В Ростовской области коронавирус выявили еще у шести человек
Еще у шести пациентов в Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:47
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Здоровье
Самых уязвимых перед коронавирусом людей назвал психолог
Психолог Сергей Ланг определил самых уязвимых людей перед коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:51
Общество
108 человек заразились коронавирусом в Ленобласти за сутки
Роспотребнадзор по Ленинградской области сегодня, 15 апреля, сообщает о 108 (уточнено) новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. (В том числе — 88 мигрантов в хостеле во Всеволожском районе).
Маяк (г. Сосновый Бор) 04:16
Общество
В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции
БУРКОВ подчеркнул, что если ранее власти штрафовали только нарушителей домашнего карантина (то есть, например, людей, вернувшихся из других стран), то теперь, когда омичи, вдохновленные потеплением, массово высыпали на улицу, по-видимому, придется ужесточить систему наказания в отношении людей, передвигающихся по городу без пропусков и экстренной причины.
Коммерческие Вести 01:32
Хоккей
«Авангард» может уволить президента Сушинского
Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ вчера в 15:00
Армия и оружие
Единственный выстрел из атомной пушки показали на видео
Во время Второй Мировой войны сильное впечатление на американцев произвели гигантские пушки вермахта K5 Schlanke Berta (Стройная Берта), пишет Популярная механика.
Российская газета 04:11
Общество
Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом
Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом.
Известия 03:46
Общество
Спецрейс из США с россиянами на борту вылетел в Россию
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Россию возвратным рейсом "Аэрофлота", передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:43
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости вчера в 23:46
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
На Чукотке еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус
В Чукотском автономном округе еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 12 апреля в 22:14
Экономика
«Закон Яровой» готовят к карантину
Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Здоровье
Ранние признаки тяжелой формы коронавируса названы
Ученые назвали ранние признаки тяжёлой формы коронавируса.
ToDay News Ufa 04:04
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 03:49
Футбол
Клуб «Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Футбольный клуб "Армавир" принял решение снялся с розыгрыша Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 03:52
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
В парламент Крыма поступило видеообращение от норвежского политика, главы общественной организации "Народная дипломатия - Норвегия" Хендрика Вебера, который желает жителям полуострова стойко перенести невзгоды, связанные с коронавирусом.
Российская газета 03:53
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, о новом пакете антикризисных мер правительство может объявить в среду, 15 апреля.
РБК вчера в 13:45
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Происшествия
Дрессировщик Запашный поверил мошеннику и лишился 50 тыс. рублей
Запашный заявил о том, что в мессенджере WhatsApp получил сообщение, в котором некто, представившийся борцом Олейником, другом артиста, попросил занять для него 50 тыс. рублей.
Народные новости 05:06
Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
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