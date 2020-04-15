За весь 2020 год спрос на нефть в мире сократится на рекордные 9,3 млн барр./день, ликвидировав накопленный рост спроса почти за десятилетие, прогнозирует МЭА. После выхода доклада МЭА июньские фьючерсы на нефть Brent усилили падение, опустившись на 4% — до $28,4 за баррель.

Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года

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