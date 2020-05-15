Экономика

ТрудТрудВ России на треть упал спрос на новостройки

В России спрос на жилье в новостройках сократился на 30%. Об этом, как передает ТАСС, рассказал заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.
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В России почти на треть упал спрос на новостройки

News.ru11:21

Аналитики заявили о падении спроса на новостройки в России

Говорит Москва09:33

В России рухнул спрос на жилье

Lenta.ru06:02

Спрос на новостройки в России упал на 30%

Взгляд.ру07:25

Спрос на новостройки в России упал на 30%

ТАСС07:17

Спрос на квартиры в новостройках рухнул к маю на 30%

Вести.Ru07:55

Спрос на новостройки в России упал почти на треть

РИА Новости05:25
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Политика

У РКК «Энергия» сменился директор

Исполняющим обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" назначен Игорь Озар, ранее возглавлявший компанию "Сухой".
Труд 11:04
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Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Происшествия

Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении

Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Шоу-бизнес

Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать ей последнюю квартиру

Московский Комсомолец 11:28
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Происшествия

Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе

Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 12:28
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Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
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Общество

Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
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Политика

Путин запретил урезать «коронавирусные» выплаты медикам

Напомним, ввести ежемесячные доплаты медикам за работу с больными COVID-19 президент России поручил 8 апреля.
Сусанин 09:08
28
Политика

США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 13 мая в 23:22
2
Технологии

Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy

Московский Комсомолец 11:24
2
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
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Общество

В Германии взорвали 80-метровые башни АЭС

МИР 24 вчера в 10:33
Экономика

Демьян Кудрявцев утверждает, что владельцы «Ведомостей» погасили кредит перед банком «Роснефти»

На днях издания «Ведомости», «Медуза», The Bell и Forbes выпустили совместное расследование о том, что крупнейшим кредитором владельцев «Ведомостей» оказался банк ВБРР, который контролируется «Роснефтью».
Эхо Москвы вчера в 22:22
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
474
Наука

Объяснено движение северного полюса в сторону России

По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru 11:55
13
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
89
Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
63
Здоровье

К концу мая работу потеряют еще 5-7 тысяч саратовцев

С информацией о ситуации по заболеваемости опасной инфекцией выступил министр здравоохранения Олег Костин.
Взгляд-инфо 11:50
Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
14
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Общество

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com вчера в 13:48
71
Наука

Назван новый очаг коронавируса в организме человека

Обнаружен новый источник распространения китайского коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:30
97
Общество

Регионы не торопятся выходить из карантина

Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
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Происшествия

Постояльцы российской гостиницы массово заразились коронавирусом

В Тюмени постояльцы гостиницы массово заразились коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает региональная прокуратура.
Lenta.ru 12:30
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