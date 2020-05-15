В России спрос на жилье в новостройках сократился на 30%. Об этом, как передает ТАСС, рассказал заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

В России на треть упал спрос на новостройки

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