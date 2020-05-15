Экономика

ТАССТАСССпрос на новостройки в России упал на 30%

Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов на онлайн-конференции "Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис - новый вызов".
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Продажи девелоперов рухнули в первый месяц самоизоляции

Коммерсантъ14:50

Аналитики заявили о падении спроса на новостройки в России

Говорит Москва09:33

Спрос на новостройки в России упал почти на треть

РИА Новости05:25

Спрос на новостройки в России упал на 30%

Взгляд.ру07:25

Спрос на новостройки в России упал на 30%

ТАСС07:17

В России рухнул спрос на жилье

Lenta.ru06:02

Спрос на квартиры в новостройках рухнул к маю на 30%

Вести.Ru07:55
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Политика

В Госдуме предостерегли Черногорию от репрессий в отношении СПЦ

Действия властей идут вразрез с исторически сложившимися тесными отношениями между нашими государствами, — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ).
REGNUM 10:24
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
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Футбол

Андрей Топчу: «Набрал семь кило за сборы с Яковенко. Вот такая была фармподдержка»

Матч ТВ 13:31
Общество

В Сети обнаружена база данных автовладельцев РФ

Эксперты обнаружили в интернете базу данных российских автовладельцев, которую предлагают приобрести за 2,8 тысячи долларов.
9111.ru 07:28
22
Политика

Путин возмутился «бюрократической канителью» вокруг выплат медикам

В начале следующей недели глава государства подведет итоги по всем регионам по выполнению поручения по выплате апрельских надбавок медикам за работу с больными коронавирусом.
Российская газета 07:31
35
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
33
Политика

Украина ввела санкции против ряда российских музеев и университетов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении ряда российских музеев и образовательных учреждений.
Известия 14:49
84
Политика

Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появиться до конца текущего года, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 13:50
1
Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Общество

Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
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Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor упал во время тренировочного полета в штате Флорида, сообщает издание USA Today со ссылкой на пресс-службу военной базы Eglin AFB.
РБК 14:15
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Политика

РФ и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

Александр Астафьев / ТАСС РФ и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
РЕН ТВ 13:43
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,8K
Общество

В России предложили ввести пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости 04:05
2,4K
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Происшествия

В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19

Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 123, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:58
19
Политика

Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.
РИА Новости 13 мая в 08:22
1,7K
Авто

Renault снимет с продажи Renault Espace

«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 11:23
6
Здоровье

В Самарской области снятие ограничений может оказаться под вопросом

14 мая в Самарской области прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Терра вчера в 15:02
67
Общество

Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж

Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
РБК 14:50
54
Здоровье

Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03
646
Общество

Некоторые вузы отказались от госэкзаменов из-за коронавируса

Некоторые вузы отказались от проведения государственного экзамена в этом году из-за пандемии коронавируса, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире Первого канала.
РИА Новости 11:52
1
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

Комсомольская правда вчера в 14:35
166
Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
936
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2K
Политика

РФ попросила обсудить в Совбезе ООН попытку вторжения в Венесуэлу

По словам источника, Россия запросила заседание во второй половине дня по теме угрозы миру и безопасности.
REGNUM 03:30
5
Происшествия

Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе

Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 12:28
20
Театры

Скончался актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ 12:02
Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
10
Футбол

Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
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