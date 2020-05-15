Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов на онлайн-конференции "Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис - новый вызов".

Спрос на новостройки в России упал на 30%

Футбол «Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником Илтоном Соглашение с 42-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2020/21. Илтон выступает за «Монпелье» с 2011 года.

Общество Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.

Политика Путин призвал согласовывать смягчение режима самоизоляции с экспертами Президент РФ призвал в первую очередь следить за состоянием в регионе с точки зрения здоровья граждан и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 707

Транспорт В Лондоне увеличат плату за въезд в центр города Накануне стало известно, что британское правительство выделит почти 2 миллиарда долларов на поддержку системы общественного транспорта Лондона.

Общество Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется». 11

Футбол Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса после 22-го тура.

Здоровье Врачи ФМБА рассказали о результатах лечения коронавируса плазмой При лечении пациентов с COVID-19 с использованием плазмы крови переболевших положительный эффект зарегистрирован у 8 инфицированных из 20. 12

Политика Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 878

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Экономика В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 34

Общество Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса. 592

Здоровье В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека. 258

Общество Лукашенко потребовал снижения цены на российский газ для Белоруссии Принимая доклад премьер-министра страны Сергея Румаса, Лукашенко заявил: у него есть информация, что Россия продает природный газ в Европу "в это непростое время" по цене до 70 долларов. 2,7K

Игры Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.

Наука Коронавирус может сохраняться в воздухе после разговора Выброшенные изо рта во время разговора микрочастицы слюны или воздуха, содержащих опасные инфекции, если человек болеет коронавирсом, частицы могут оставаться в воздухе до 14 минут, сообщают эксперты Национальных институтов здравоохранения США. 91

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 343

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 23

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 86