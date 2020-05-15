Общество
ТАСССпрос на новостройки в России упал на 30%
Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов на онлайн-конференции "Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис - новый вызов".
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Футбол
«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником Илтоном
Соглашение с 42-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2020/21. Илтон выступает за «Монпелье» с 2011 года.
Спорт-Экспресс 09:23
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 09:09
Политика
Путин призвал согласовывать смягчение режима самоизоляции с экспертами
Президент РФ призвал в первую очередь следить за состоянием в регионе с точки зрения здоровья граждан и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом.
iReactor 08:04
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
Космос
Live: запуск ракеты Atlas V с орбитальным самолетом X-37B
Ранее стало известно, что на борту X-37B будет спутник FalconSat-8, имеющий пять экспериментальных полезных нагрузок Академии Военно-воздушных сил США.
Naked Science 13 мая в 04:48
Транспорт
В Лондоне увеличат плату за въезд в центр города
Накануне стало известно, что британское правительство выделит почти 2 миллиарда долларов на поддержку системы общественного транспорта Лондона.
Эхо Москвы 09:33
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews 01:45
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
Интернет
Браузер Google Chrome будет блокировать «тяжелую» рекламу
Разработчики браузера Google Chrome решили объявить войну "тяжелой" рекламе в Интернете.
Planet Today 03:03
Футбол
Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей
Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса после 22-го тура.
Интерфакс-Спорт 07:10
Здоровье
Врачи ФМБА рассказали о результатах лечения коронавируса плазмой
При лечении пациентов с COVID-19 с использованием плазмы крови переболевших положительный эффект зарегистрирован у 8 инфицированных из 20.
Вечерняя Москва 00:58
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Экономика
В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля
Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости 01:44
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Общество
Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября
По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
Здоровье
В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
Лукашенко потребовал снижения цены на российский газ для Белоруссии
Принимая доклад премьер-министра страны Сергея Румаса, Лукашенко заявил: у него есть информация, что Россия продает природный газ в Европу "в это непростое время" по цене до 70 долларов.
ТВ Центр вчера в 06:02
Игры
Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS
Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.
The GEEK 08:45
Наука
Коронавирус может сохраняться в воздухе после разговора
Выброшенные изо рта во время разговора микрочастицы слюны или воздуха, содержащих опасные инфекции, если человек болеет коронавирсом, частицы могут оставаться в воздухе до 14 минут, сообщают эксперты Национальных институтов здравоохранения США.
Evo-rus.com 03:34
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera вчера в 07:11
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34